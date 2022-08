Fotbal / Şoc la FC Hermannstadt! Dănuţ Coman a demisionat din funcţia de preşedinte

Veste şoc de la Sibiu: Dănuţ Coman a demisionat, vineri, 12 august, din funcţia de preşedinte al clubului FC Hermannstadt, ca urmare a problemelor financiare cu care se confruntă gruparea sibiană şi a refuzului autorităţilor şi companiilor private locale de a oferi sprijin.„Am sperat că revenirea în Superliga va reprezenta declicul de care era și este atâta nevoie. Am tras câte semnale de alarmă am putut pentru ca munca jucătorilor, a staff-ului, a celor din club, să fie apreciată sau, mai bine spus, respectată așa cum merită! Și, credeți-mă, au fost echipe de eșalon secund cu bani mai mulți cheltuiți decât FCH... Însă cu un grup unit, o adevărată familie, am reușit mult dorita promovare!Am trăit cele mai dificile momente, paradoxal, nu când nu se obțineau rezultate, ci atunci când trebuia să merg în vestiar și să fac promisiuni care nu s-au putut onora. Te doare cel mai tare, pentru că le pierzi încrederea.Mesajul meu pentru jucătorii FCH este să rămână uniți, iar pentru suporterii sibieni să fie alături de ei și de FC Hermannstadt, pentru că reprezintă cu cinste și onoare orașul şi comunitatea”, a transmis Dani Coman.FC Hermannstadt a revenit în această vară în Liga I, la doar un sezon după ce retrogradase în eşalonul secund. În prezent, echipa ocupă locul trei în clasament, cu opt puncte după patru etape disputate.Luni, 15 august, de la ora 19.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FC Hermannstadt va da replica Farului Constanţa, în etapa a cincea a Superligii la fotbal.Foto: Facebook / FC Hermannstadt