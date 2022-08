Fotbal / CFR Cluj, la un pas de grupele Conference League. NK Maribor, adversara din play-off

Echipa CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Europa Conference League la fotbal, după ce s-a impus, cu scorul de 1-0 (1-0), în faţa celor de la Şahtior Soligorsk (Belarus), într-o partidă disputată pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de spaniolul Jefte Betancor, în minutul 37.În prima manşă, desfăşurată în Turcia, scorul fusese egal, 0-0.„Victoria e importantă, dar să vedem pentru următoarele meciuri ce putem recupera. Pentru că în atac suntem foarte subţiri. Am câştigat şi fără să luăm gol, dar nu pot să fiu fericit de calificare, am pierdut un jucător important, Debeljuh a suferit o accidentare gravă.E bine că am ajuns în play-off şi s-au mai luat nişte bani. Dar obiectivul este clar, trebuie să ajungem în grupe. Dacă am fi toate trei echipele în grupe, ar fi excelent pentru fotbalul românesc”, a declarat antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.CFR Cluj va juca în play-off cu NK Maribor (Slovenia), eliminată din Europa League de HJK Helsinki (Finlanda), după 0-2 şi 0-1. Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar revanşa va avea loc pe 25 august, la Cluj-Napoca.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca