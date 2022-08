Transfer în Grecia! FCV Farul l-a cedat pe Sebastian Mladen la Panetolikos

Cluburile de fotbal FCV Farul Constanţa şi Panetolikos (Grecia) au ajuns la un acord privind transferul fundaşului Sebastian Mladen la formaţia elenă, a anunţat, miercuri, 10 august, conducerea grupării de pe litoral. Panetolikos a încheiat sezonul trecut pe locul 11 în Superliga din Grecia.În vârstă de 30 de ani, Mladen a evoluat în 203 partide pentru Farul / Viitorul, în care a marcat trei goluri şi a oferit trei pase decisive.Fotbalistul, care poate juca atât ca fundaş central, cât şi ca fundaş dreapta sau mijlocaş defensiv, şi-a început cariera la Şcoala Gică Popescu, după care s-a transferat la AS Roma, unde a evoluat pe perioada junioratului. În 2011, a fost împrumutat la Chindia Târgovişte, iar un an mai târziu, era cedat la FC Viitorul. A mai evoluat la Olhanense (Portugalia), Sudtirol (Italia), iar din 2017 a jucat la Viitorul / Farul.„Mulţumim, Sebi, pentru realizările alături de echipa noastră şi mult succes la noua formaţie!”, au transmis conducătorii Farului.Sebastian Mladen nu va fi primul român care joacă la echipa din Agrinio, la Panetolikos evoluând anterior Emanuel Pătraşcu, Florin Pripu, Costin Lazăr şi Vlad Morar.XXXConducerea Farului a pus în vânzare biletele pentru partida cu FC Hermannstadt, programată luni, 15 august, de la ora 19.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, în cadrul etapei a cincea a Superligii la fotbal.Biletele pot fi achiziţionate online, de pe bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine bilete.ro (Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română), la următoarele preţuri: 100 de lei - Tribuna 0, 80 de lei - Tribuna 1, 60 de lei - Tribuna 2 şi 30 de lei - peluze.În ziua jocului, casele de bilete de la stadion se vor deschide la ora 17.00. Copiii cu vârsta sub şapte ani au acces gratuit însoţiţi de un părinte.XXXFostul selecţioner al naţionalei de fotbal a României Mirel Rădoi a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Universitatea Craiova, el semnând un contract valabil până în anul 2024 cu gruparea alb-albastră.„Nu are nimeni bagheta magică! În momentul de faţă, este prematur să vorbim de obiective măreţe având în vedere că echipa se află pe locul nouă. Nu pot spune că vin să câştig campionatul, pentru că nimeni nu poate garanta aşa ceva”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial.Foto: farulconstanta.com