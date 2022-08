Hagi, după remiza Farului de la Botoşani: „Meritam să luăm trei puncte!”

FCV Farul continuă seria rezultatelor pozitive, echipa constănţeană terminând la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida cu FC Botoşani, disputată în deplasare, contând pentru etapa a patra a Superligii la fotbal.Gazdele au deschis scorul la prima acţiune importantă, şutul lui Mihai Roman II fiind deviat în poarta lui Aioani. Farul nu a acuzat şocul, a ieşit decisă în atac şi a pus sub mare presiune formaţia lui Teja. Până la pauză, „marinarii” şi-au creat nu mai puţin de nouă situaţii clare de a marca înainte de stabili egalitatea, cea mai mare ocazie fiind trecută în contul lui Carlo Casap, bară în minutul 28.În minutul 40, în urma unui corner, Andrei Dragu şi-a pierdut cumpătul şi a comis un henţ copilăresc în propriul careu, voleibalând pur şi simplu mingea, iar arbitrul a acordat fără ezitare lovitură de la 11 metri. Vlad Morar a executat perfect şi a egalat, 1-1 fiind şi scorul final. Asta pentru că, deşi a continuat să fie echipa mai periculoasă şi în repriza secundă, Farul nu a reuşit să modifice tabela.Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani, Mladen (min. 70, Borza), Larie, M. Popescu, Kiki, Artean, Nedelcu (min. 83, Doukoure), Casap (min. 70, Alibec), Torje (min. 76, Sali), Morar (min. 70, Băluţă), Pitu.„Un meci de nivel european, cu intensitate şi ritm foarte bun. Îmi pare rău că nu am luat toate cele trei puncte, le meritam. Am făcut un meci foarte bun, chiar dacă am luat un gol repede. Am avut ocazii, am dominat, în prima repriză trebuia să marcăm trei-patru goluri, dar ne ducem doar cu un punct acasă. Mulţumesc suporterilor gazdă că, după meci, au avut tăria să mă aplaude”, a declarat, la conferinţa de presă organizată după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.În urma remizei de la Botoşani, Farul a coborât pe locul patru în clasament, cu opt puncte, dar rămâne neînvinsă în actuala stagiune, în care a bifat două victorii şi două remize. Lideră este CFR Cluj (9 p), urmată de FC Rapid (9 p) şi FC Hermannstadt (8 p), departajarea făcându-se la golaveraj.Etapa viitoare, programată luni, 15 august, FCV Farul va juca cu FC Hermannstadt, partida fiind programată, de la ora 19.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.XXXSelecţionata de fotbal juniori U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire ce a avut drept finalitate două meciuri test contra formaţiei similare a Bulgariei. Ambele partide s-au încheiat cu succesul tricolorilor, 4-0 şi 2-0.Selecţionerul Victor Ene a convocat la această acţiune şi trei fotbalişti de la Farul: Rareş Munteanu, John Dumitra şi Iustin Doicaru.Foto: farulconstanta.com