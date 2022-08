Fotbal / FCSB, la un pas de play-off-ul Conference League. Dică: „Trebuie să facem un joc defensiv foarte bun”

Echipa FCSB întâlneşte pe FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia), într-o partidă programată joi, de la ora 20.30, pe Arena Naţională din Capitală, contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League.În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 1-0.„Ne aşteaptă o partidă mult mai grea decât în tur. I-am simţit atunci că formează o echipă bună, puternică. Joacă un fotbal ofensiv, sunt agresivi pe faza defensivă, iar noi trebuie să fim pregătiţi pentru aceste lucruri. Trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a reuşi un rezultat pozitiv. Vreau să avem atitudine şi unitate, asta îmi doresc la echipa mea.Meciul e important pentru toată lumea, pentru că are obiectivul de a intra în grupe, vin bani din cupele europene. Practic, asigură bugetul pe un an al echipei.Mă bucur că suporterii vin alături de echipă, am înţeles că vor fi peste 30.000 de spectatori. Pentru ei trebuie să facem un joc bun şi să reuşim calificarea. Sper să îi facem mândri. Am încredere în jucători şi cu siguranţă vom face o partidă bună”, a declarat antrenorul FCSB, Nicolae Dică.În cazul care va elimina pe DAC Dunajska Streda, FCSB va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Viking a câştigat cu 5-1 primul meci. Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).Foto: Facebook / FCSB