Echipa FCV Farul va relua pregătirea la începutul lunii ianuarie

Ionuț Larie, unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, a vorbit despre parcursul Farului. „Avem parte de un sezon bun, în care am avut multe reușite. În vară, când am început pregătirea, ne-am dorit să fim cât mai sus, iată-ne acolo și suntem bucuroși că am realizat multe lucruri bune. Și acum, și în anii precedenți, cei mai experimentați i-au ajutat pe cei tineri să se integreze, iar aceștia au demonstrat că au valoare să joace în Liga 1”, a spus Larie.





Până atunci, Farul și-a stabilit și un prim meci amical, în compania lui CernoMore Varna, partener devenit deja tradițional pentru echipa noastră. Partida va avea loc la 14 ianuarie, notează site-ul echipei din Constanța.Farul a încheiat 2022 pe primul loc în Superliga, cu 45 de puncte după 21 de etape. Pe locul secund se situează CFR Cluj, cu 44 de puncte, iar pe trei se clasează FCSB, cu 38 de puncte.