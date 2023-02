Baschet / Clinic pentru antrenori, susţinut de Tatiana Gallova, la Sala Sporturilor

Antrenoarea echipei feminine de baschet CSM Constanţa, Tatiana Gallova, susține, luni, 27 februarie, începând cu ora 12.30, la Sala Sporturilor din Constanța, clinicul pentru antrenori cu tematica „4 out 1 in spacing” și „Defense on SPR & rotation (trap & switch)”.Sunt invitați antrenori și pasionați de baschet care își doresc să asiste la sistemele tactice aplicate de antrenoarea slovacă.