Farul ar putea să joace pe Ghencea în cupele europene dacă trece de primele două tururi

Farul Constanța a câștigat SuperLiga României după victoria obținută contra celor de la FCSB, 3-2, și se pregătește de preliminariile Champions League. Trupa lui Gică Hagi speră să depășească toate așteptările și să reușească să intre la „masa bogaților”.Momentan, constănțenii au o dilemă în ceea ce privește stadionul pe care ar putea juca partidele din preliminarii și, posibil, din grupe.Ciprian Marica, unul dintre acționari, a fost întrebat direct dacă Farul ia în calcul varianta Ghencea și a răspuns imediat pozitiv.„Putem juca la Ovidiu până la un moment dat. O să mergem unde ne e mai aproape, vă imaginați. Trebuie stadion cu minim 8.000 de locuri, cu acoperiș și așa mai departe. Mă gândeam că poate fi o idee chiar Ghencea. Este o variantă, pentru că la Constanța nu se poate juca. Să ajungem noi acolo și vedem”, a spus Marica, conform Fanatik.Echipa antrenată de Gică Hagi va intra în primul tur preliminar, unde nu va fi cap de serie, astfel că o așteaptă un duel înaintea căruia, cel puțin pe hârtie, pornește cu șansa a doua.În urna capilor de serie, din care se va alege adversarul Farului, vor fi nume ca Ferencvaros, Qarabag, și foarte probabil Galatasaray, care are un avans de cinci puncte în Turcia cu două runde rămase de disputat.Totuși, în urnă vor fi și Mostar din Bosnia, Flora Tallinn din Estonia, The New Saints din Țara Galilor sau Shamrock Rovers, din Irlanda.