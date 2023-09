Răsturnare de situaţie în cazul Simonei Halep. Producătorii medicamentului spun că nu ar fi fost contaminat

Într-un interviu acordat recent, Simona Halep (32 de ani) a declarat că va contesta decizia din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Răsturnare de situație însă, situația tenismenei românce s-ar putea agrava considerabil, dacă informațiile ieșite la iveală din surse TAS se vor dovedi a fi adevărate. Conform surselor, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros ar fi acuzată în două dosare, prin urmare, ar fi primit două suspendări de câte patru ani fiecare, una pentru dopajul cu substanța Roxadustat, iar cealaltă pentru neregulile descoperite în pașaportul biologic al sportivei.La Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția, constănțeanca Simona Halep urmează a fi judecată în două cazuri diferite, sentința adunată ar reprezenta opt ani suspendare din tenisul profesionist.„Da, din păcate Simona are două suspendări de câte patru ani. Îi va fi foarte greu să obțină reduceri în ambele infracțiuni de care a fost găsită vinovată, dar depinde și cu ce noi probe va veni la TAS”, au declarat surse din cadrul tribunalului pentru I Am Sport.Fostul mare tenismen, actualmente om de afaceri, Ion Ţiriac, a vorbit şi el despre problema Simonei Halep.„În primul rând, în lege, oriunde în lumea asta, ești condamnat atunci când ultimul tribunal te declară condamnat. Cu recursuri, cu curte constituțională, cu ce-o fi.Nu poți să fii vinovat un an de zile fără ca să-ți spună nimeni cum ești vinovat, de ce ești vinovat sau când se găsește că ai fost vinovat, dar, aoleu, ai fost vinovat, dar e un pic cam lungă treaba cu vinovăția, ia, să mai găsim ceva!Și să găsim ce anume? Pașaport biologic. E bună și treaba cu pașaport biologic, dar, în ziua în care ai găsit treaba, de ce nu ai anunțat, de ce nu ai oprit tot?După luni de zile, aoleu, uite că și pașaportul biologic, știți dumneavoastră cum este.Păi dacă l-ai verificat atunci, ori ești de bună credință și faci treaba, ori ești tâmpit și n-o faci, ori ești de rea credință”, a declarat Ion Ţiriac.Simona Halep s-a supărat pe Patrick Mouratoglou și a lăsat să vadă acest lucru toată lumea, atunci când nu a vrut să distribuie un story emoționant postat de antrenorul francez de ziua ei de naștere.O dovedește foarte clar atitudinea pe care o are față de antrenorul francez, tehnicianul care, la începutul anului trecut, era, practic, universul ei! A renunțat la tot și la toată lumea pentru el sau pentru ce reprezenta el!Acum, lucrurile s-au schimbat! Tenismena este supărată și se simte abandonată, de aceea, probabil, acționează instinctiv. Mai ales când este vorba depre Patrick Mouratoglou, pe care, încearcă, să îl ignore public.Așa s-a întâmplat și miercuri, 27 septembrie, de ziua ei de naștere! Simona Halep a împlinit 32 de ani, iar printre numeroasele mesaje pe care le-a primit, s-a numărat și cel de la francez.