Elisabeta Lipă la finalul Săptămânii Europene a Sportului: „Trebuie să continuăm aceste programe vitale pentru copiii noştri”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, vineri, la conferinţa de presă de încheiere a ediţiei 2023 a Săptămânii Europene a Sportului - Be Active, că aceste programe trebuie continuate deoarece sunt vitale pentru copii.„Colegii mei, după câteva zile de pauză, bineînţeles, au obligaţia să scormonească prin fondurile europene puse la dispoziţie României pe sport pentru a putea continua aceste programe necesare şi aş spune chiar vitale pentru copiii noştri. Pentru că vedem în fiecare zi că ei au uitat să alerge, au uitat să concureze şi mai au puţin şi uită să şi meargă. Aşa că le mulţumesc colegilor şi le urez succes în promovarea următoarelor proiecte, pentru că ştiu să organizeze. Şi asta chiar într-o echipă foarte mică, pentru că într-o agenţie nu sunt foarte mulţi angajaţi... pentru că la proiectul BeActive au muncit cot la cot cinci-șase oameni şi iată ce a putut să iasă”, a afirmat preşedinta ANS.Lipă a menţionat că ediţia 2023 a proiectului Săptămâna Europeană a Sportului a fost cea mai reuşită de până acum.„Proiectul desfăşurat în toată ţara a avut în jur de 500 de evenimente şi sunt sigură că se poate şi mai bine. Dar din punctul meu de vedere, acest proiect care se desfăşoară din 2015 a fost anul acesta cel mai reuşit. La evenimentul Satul Sportiv au venit mulţi copii, în total cam 5.000 de participanţi, iar 26 de federaţii şi-au prezentat activitatea în cele 40 de standuri. Am avut şi o caravană Be Active cu aproape 1.200 de participanţi, dar şi sport la locul de muncă. Iar eu le-am promis colegilor că de luni ziua de muncă începe cu 10 minute de mişcare dimineaţa. Pentru că ieri au fost foarte activi (n.r. - cu ocazia Zilei Naţionale a Sportului la Locul de Muncă) şi am văzut că le place. Iar modelul de aici a fost copiat şi la Ministerul Familiei, Ministerul de Interne şi aşa mai departe”, a explicat ea.Fosta campioană olimpică la scrimă Ana-Maria Popescu, ambasadoare a evenimentului, a declarat în conferinţa de presă că sportul de masă trebuie promovat mult mai mult în România.„Am fost în Satul Sportiv şi m-am bucurat să văd atâţia copii fericiţi, dar şi părinţi care au participat la diverse activităţi. Şi chiar anul viitor ne gândim să îi implicăm şi pe părinţi şi bunici în activităţi, să nu stea doar la iarbă verde, să depună şi ei puţin efort. Cifrele participării la acest eveniment arată foarte bine, dar să nu uităm că statisticile ne spun că românii încă nu fac sport în mod frecvent, obezitatea infantilă este o problemă în România... aşa că ţine de noi, toţi cei implicaţi, să ducem mesajul mai departe. Să nu fim activi doar o săptămână în fiecare an, ci în fiecare zi. Să îi implicăm pe cei apropiaţi nouă şi să rostogolim acest bulgăre până vedem şi în România cât mai multe astfel de evenimente. Eu voi duce mesajul Be Active mai departe în fiecare comunitate în care voi poposi, voi spune mereu cât de mult bine face sportul. Aşa că să rămânem activi până anul viitor”, a precizat Ana-Maria Popescu.