Elisabeta Lipă: „Agenţia Naţională pentru Sport nu mai are bani la buget şi aşteaptă rectificarea”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o conduce nu mai are bani la buget şi aşteaptă rectificarea pentru a putea avea o activitate corespunzătoare.„Nu avem soluţii să ne redresăm până la rectificare, pentru că împărţirea se face pe semestre şi trimestre, iar banii au fost mutaţi în primele trimestre pentru a acoperi nevoile federaţiilor şi cluburilor. Avem promisiune, susţinere pentru a primi un buget consistent şi să putem susţine activitatea federaţiilor. Obiectivul ANS nu este de a cuceri medalii, ci de a susţine federaţiile sportive naţionale ca ele să obţină prin sportivii lor din loturile olimpice, împreună cu COSR, să calificăm cât mai mulţi sportivi la Jocurile Olimpice, pentru a reprezenta ţara cum se cuvine”, a declarat Lipă.„Ne dorim să facem lucruri bune pentru sportul românesc, care nu traversează o perioadă tocmai bună, iar când lucrurile merg în perioade tulburi, satisfacţia este cu atât mai mare. Nu-mi place să mă uit în spate, dar sunt situaţii în care trebuie să spui starea acestui minister şi încercăm să ieşim din impas, pentru că Jocurile Olimpice bat la uşă, iar sportivii noştri nu au nicio vină pentru aceste probleme”, a relatat Lipă în prima sa conferinţă de presă după numirea în funcţie.„Am găsit un buget de 581 de milioane de lei, cel mai mare buget din istoria Ministerului Sportului, după cum s-a exprimat ministrul Eduard Novak, dar nu nici pe departe aşa. Eu pot să spun că este cu vreo 30 de milioane mai mare decât în 2016 când am condus destinele ministerului ca ministru. Fiind buget mic, din punctul meu de vedere, cei mai mulţi bani s-au dus spre federaţii, fără a le satisface nevoile, în jur de 170 de milioane, către 68 din 80 de federaţii pe care le are în subordine ANS. În jur de 240 de milioane au mers către subordonate (cluburi, direcţii, complexuri sportive naţionale etc”, a mai precizat Elisabeta Lipă.