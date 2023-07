Elisabeta Lipă: "Sunt multe federaţii care îmi predau cheile, nu au bani nici de salarii"

„Este obligaţia mea să reaşez această vistierie. Fostul ministru în luna ianuarie afirma că ministerul are cel mai mare buget din istoria sportului românesc şi acel buget nu se regăseşte, pentru că federaţiile rezistă doar jumătate de an. Sunt multe federaţii care îmi predau cheile pentru că nu mai sunt bani nici de salarii. Deci nu trecem printr-o situaţie tocmai bună, dar am încredere în ceea ce ştiu să fac şi să reaşez lucrurile pe un făgaş normal pentru că numai aşa ne putem concentra să facem şi performanţă”, a declarat Lipă.





Ea a precizat că până la rectificarea bugetară va trebui să reaşeze lucrurile în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, după desfiinţarea Ministerului Sportului.





„Cu siguranţă că va veni şi acel sprijin financiar din partea guvernului, mai avem puţin până la rectificarea bugetară. Dar până atunci suntem în această reaşezare, pentru că s-a transformat ministerul în agenţie şi trebuie legal să respectăm nişte paşi. Pentru că nu ne permitem să îi sărim. Dacă nu construim cu paşi mici, riscăm să ne întoarcem înapoi de unde am plecat şi nu mi-aş dori acest lucru”, a afirmat Elisabeta Lipă.





Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat, ieri, la sediul COSR, că multe dintre federaţiile sportive se regăsesc într-o situaţie financiară dezastruoasă, neavând nici bani pentru plata salariilor angajaţilor.