Elisabeta Lipă, după aurul mondial la canotaj: Simona Radiș este cum e David Popovici în nataţie

“Sunt un preşedinte extrem de fericit, chiar cel mai fericit, pentru că aceşti copii minunaţi au scris istorie. Dragi sportivi, vreau să vă mulţumesc pentru modul cum v-aţi dăruit. Am trăit la acest Mondial o bucurie de nedescris. Am făcut istorie, am bătut recorduri. Eu mi-am dorit şi eu să ies campioană în barca de dublu, nu am reuşit. Iar Simona (Radiş) în 45 de minute de când a terminat proba ei a urcat în barca de 8+1. Şi le-a spus: ‘Aveţi încredere în mine că eu vă scot campioane mondiale’. Vorbim de fenomene. Simona noastră este un fenomen. Simona noastră este cum e David Popovici în nataţie”, a spus şefa federaaţiei de canotaj, Elisabeta Lipă, la ceremonia de la aeroport.



Sportivii români au câştigat la CM de canotaj de la Racice patru medalii de aur: Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar la dublu vâsle feminin, Ionela Cozmiuc la simplu vâsle feminin categorie uşoară, Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan la dublu rame şi Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Denisa Tîlvescu şi Victoria-Ştefania Petreanu la 8+1 feminin.

Delegaţia României care a obţinut patru medalii de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Racice a revenit luni în ţară, fiind primită la salonul oficial de la Aeroportul Henri Coandă.