Câți bani a primit David Popovici pentru doborârea recordului mondial, la Campionatul European

„Campionatul European Roma 2022 David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv în probele masculine! Probele de înot de la Campionatul European de natație pentru seniori de la Roma s-au încheiat miercuri seara, 17 august 2022. Au fost șase zile magice pentru România, care a cucerit două medalii de aur prin David Popovici, tânărul și extrem de valorosul sportiv al nostru care a uimit din nou, nu doar un continent, ci și întreaga planetă! Clasamentul a fost realizat pe baza unui punctaj, în urma celor mai bune performanțe din competiție. La masculin, David a totalizat 1.003 puncte, pentru timpul din finala de 100 m liber (46.86 s – nou record mondial de seniori) și a fost urmat în clasament de Mykhaylo Romanchuk (Ucraina) – 982 de puncte şi de Thomas Ceccon (Italia) – 979 de puncte”, se arată în comunicatul FRNPM pe Facebook.





David Popovici mai are în program două competiții majore în acest an, după ce în această vară a înotat la Campionatele Mondiale și Europene de seniori și la CE de juniori. Înotătorul în vârstă de 17 ani va lua parte la CM de juniori de la Lima, competiție care va avea loc între 30 august și 4 septembrie, ultima sa competiție la această categorie de vârstă.Pe final de an, între 13 și 18 decembrie, el va merge la Melbourne, la CM de seniori în bazin scurt, a doua sa participare la o astfel de competiție, după Abu Dhabi 2021.Competiția de la Foro Italico s-a încheiat miercuri seară, după probele de 400 de metri liber. La finalul zilei, David Popovici a primit premiul de cel mai bun sportiv pe baza unor punctaje. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.