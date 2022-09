Un nou regulament în vizorul consilierilor locali. Fără zarzavaturi pe spațiile verzi de lângă blocuri!

Municipiul Constanța va avea un Regulament privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi. După ce, la începutul lunii septembrie, proiectul de hotărâre a fost lansat spre consultare publică, el urmează să fie supus atenției consilierilor locali în ședința de vineri, 30 septembrie. În cadrul regulamentului sunt prevăzute obligații, dar și sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru asociațiile de proprietari care nu se îngrijesc de spațiul verde din zona imobilelor.Consiliul Local Constanța se întrunește în ședință ordinară vineri, 30 septembrie, iar pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre intens dezbătut, în ultimii ani, de actuala administrație locală: Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța. Proiectul de hotărâre a fost făcut public, la începutul lunii septembrie, spre consultare publică, pentru o perioadă de 30 de zile.„În România, spațiile verzi urbane sunt sub nivelul standardelor europene, respectiv 26 mp pe cap de locuitor, și al recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, respectiv 50 mp pe cap de locuitor. Încurajarea de a crea împreună cu administrația publică un peisaj urban plăcut și un mediu de viață sănătos cu beneficii reale pentru ambele părți este o necesitate apărută în mediul urban al ultimilor ani”, au argumentat reprezentanții Primăriei Constanța necesitatea instituirii respectivului regulament.Printre prevederile proiectului – ce vizează lucrările ce trebuie executate pentru întreținerea spațiilor verzi, speciile de copaci ce vor fi plantați pentru înlocuirea celor tăiați etc – se numără și o serie de obligații pentru persoanele fizice și juridice, în scopul protecției spațiilor verzi, parcurilor, arborilor și altor dotări publice din municipiu. „Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, proprietarii și administratorii spațiilor verzi, deținători de terenuri cu titlu sau fără titlu, au următoarele obligații: să nu permită ocuparea cu construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în alte condiții decât cele prevăzute la art. 18, să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea sau administrarea lor, să asigure administrarea spațiilor verzi în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, se stipulează în proiectul menționat.Referitor la asociațiile de proprietari, regulamentul mai stipulează: „Persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari au următoarele obligații: să coopereze cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării spațiilor verzi; să nu folosească spațiile verzi pentru grădini de zarzavat; să nu ocupe, fără autorizație, acord sau alt document emis de Primăria Constanța, terenurile cu spații verzi; să nu amenajeze, fără autorizație, avize, sau alte documente emise de Primăria Constanța, parcări prin acoperirea cu beton, dale, pietriș, sau orice alt material, precum și să nu abandoneze, staționeze, parcheze sau să repare vehicule de orice fel în parcuri, scuaruri și zone verzi”.Pentru cei care nu respectă regulile impuse prin Regulamentul spațiilor verzi sunt prevăzute și sancțiuni, care vor fi aplicate de Poliția Locală. Contravențiile sunt sancționate cu amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice și 1.000 – 2.500 de lei pentru persoanele juridice.Proiectul „Adoptă un spațiu verde”, supervizat de o comisie din primărieRegulamentul spațiilor verzi prevede și protocolul de colaborare „Adoptă un spațiu verde”, lansat de Primăria Constanța încă de anul trecut. Proiectul dorește să sublinieze interesul comun al municipalității și al diverșilor agenți economici, instituții, asociații, fundații sau chiar persoane fizice, astfel încât contribuția ambelor medii să conducă la un aspect peisagistic mai plăcut, odată cu ridicarea standardelor urbane generale. Activitatea realizată prin proiectul „Adoptă un spațiu verde” ar urma să fie monitorizată de o comisie întocmită la nivelul municipalității, ale cărei atribuții vor fi analizarea solicitărilor venite din partea doritorilor, deplasarea în teren în vederea identificării amplasamentelor vizate, întocmirea unui plan general de intervenție privind modul de întreținere a spațiului verde (plantări, greblări, toaletări etc), verificarea modului de realizare a lucrărilor specifice.