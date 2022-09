Licitația pentru viitoarea amenajare a plajei din Mamaia va fi organizată în această toamnă

Ulterior, va fi demarată realizarea Planului Urbanistic Zonal, iar până la finalizarea acestuia vor fi găsite soluții provizorii, așa cum s-a procedat și în această vară, a admis ministrul Barna.



În ce condiții vor fi amplasate beach-baruri pe plajele lărgite



„Până la realizarea acestui PUZ, pe termen scurt vom găsi soluţii, aşa cum am găsit şi anul acesta. Soluţia pentru închirierea plajelor, după care, când există PUZ, când sunt stabilite locaţiile pentru infrastructură, pentru toalete, pentru beach-baruri, pentru tot ce trebuie să fie pe plajă, atunci se poate discuta despre contracte pe termen mediu sau lung.



Până atunci vom genera acelaşi haos, care caracterizează de foarte mulţi ani anumite secţiuni de plajă, unde lucrurile nu sunt în regulă, unde se dispută tot timpul proprietatea, deci la aceste construcţii, la aceste plaje noi trebuie să mergem legal pe o procedură clară, care începe cu intabulare, PUZ, amenajare şi licitaţii. Până atunci, aşa cum anul acesta am găsit soluţia, vom găsi şi anul viitor. Pentru secţiunile noi de plajă, anul acesta nu au fost probleme. Anul trecut a fost un an în care lucrările erau în curs de realizare. După sezonul turistic sau după perioada în care turiştii erau pe plajă, atunci s-a terminat oficial lucrarea, intabularea şi ridicările topo au fost la sfârşitul anului trecut, începutul anului acesta. Anul trecut, oficial, acea secţiune era o secţiune de şantier”, a mai afirmat Tanczos Barna.



Ministrul a adăugat că operatorii economici își vor putea realiza beach-baruri în cursul verii viitoare, dar numai dacă au documentația necesară, respectiv PUZ. „Beach-barurile se pot instala legal. Nu li s-a permis pentru că nu au PUZ şi nu pot construi legal pe porţiunea nouă de plajă. (...) Construcţii nu vom permite cu nerespectarea legii. Dacă va exista un PUZ, vor putea construi. Este foarte important să nu generăm aceleaşi probleme care, încă o dată, caracterizează celelalte secţiuni de plajă. Dacă nu se construieşte legal, după aceea încep procesele pe demolare, încep procesele de relocare, de mutare. Nu vrem să generăm ilegalităţi”, a declarat ministrul.





În această toamnă va fi lansată licitația pentru proiectarea amenajării plajei din stațiunea Mamaia. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Tanczos Barna, cu ocazia celei mai recente vizite la Constanța. Până la realizarea Planului Urbanistic Zonal dorit, vor fi implementate soluții provizorii, adică „același haos care caracterizează de foarte mulți ani anumite sectoare de plajă”.Autoritățile au planuri mărețe pentru stațiunea Mamaia, mai ales după lărgirea plajelor, în cadrul proiectului de reabilitare costieră. În vară au fost lansate o consultare publică și un concurs de idei privind viitoarea amenajare, iar în curând Ordinul Arhitecților din România va depune la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor documentația finală. Ulterior, se va da drumul licitației pentru proiectarea amenajării de pe plajele lărgite. Anunțul a fost făcut de ministrul Tanczos Barna, săptămâna aceasta, cu prilejul vizitei la Eforie, la inaugurarea lucrărilor de înnisipare din lotul 5. Reamintim că, în vară, același ministru afirma că își dorește crearea în stațiunea Mamaia a unei plaje care să rivalizeze cu orice plajă din lume.„Suntem în faza în care săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, se va depune documentaţia finalizată de Ordinul Arhitecţilor pentru concursul internaţional de soluţii. În această toamnă se va deschide licitaţia pentru pentru proiectarea amenajării şi sper ca anul viitor deja să avem un câştigător, o companie naţională sau de pe plan internaţional care să gândească amenajarea zonei de plajă din Mamaia”, a declarat ministrul.