Ovidiu Haţegan va arbitra în Europa la 588 de zile de când a suferit un infarct

Ovidiu Hațegan (43 de ani) a fost delegat la meciul Lugano - Bruges din Grupa D a competiției UEFA Conference League.La nivel internațional, arbitrul român a condus ultima oară un meci din optimile de finală Europa League, Olympique Lyon - Porto, scor 1-1.Meciul a avut loc pe 17 martie 2022, iar, după mai bine de un an și jumătate, românul își va face revenirea pe scena europeană la partida programată joi.Hațegan a acuzat probleme de sănătate în luna martie a anului trecut. După un antrenament efectuat la Arad, arbitrul a simțit dureri în piept, iar apoi a mers singur la spital pentru mai multe investigații. Specialiștii au depistat că Hațegan avea o venă înfundată și l-au băgat imediat în operație. Intervenția chirugicală a fost efectuată la Timișoara.Aflat printre arbitrii cu mari șanse la delegarea pentru CM de fotbal Qatar 2022, românul a pierdut trenul spre Golf din cauza lipsei activității sportive.Recent, Hațegan a ajuns la meciul 300 oficiat în SuperLiga și a intrat într-un club select al arbitrilor, din care mai fac parte doar Alexandru Tudor, Sebastian Colțescu, Cristi Balaj și Istvan Kovacs.Ovidiu Hațegan a arbitrat meciuri importante din UEFA Champions League, iar la EURO 2020 a condus cinci partide.Potrivit fostului arbitru internațional Marius Avram (44 de ani), Hațegan s-ar retrage din fotbal dacă nu ar reveni la nivelul Elite din arbitraj.„El a fost păstrat în lotul de elită de la UEFA, ca o formă de susținere, mi se pare foarte bine. Eu am văzut declarațiile lui și spune că vrea să fie din nou acolo unde a fost. Și, din discuțiile pe care le-am purtat și cu alți colegi, dacă nu va ajunge acolo, e hotărât să pună capăt carierei de arbitru.Cred că UEFA va proceda cum a făcut-o și Vassaras, o va lua treptat. Nu cred că-l va arunca în luptă în Champions League, grupe de Champions League ca prim meci după revenire. Cred că ei așteaptă un raport din țară, să aibă câteva luni de zile constante, apoi va urma probabil un meci în Conference League, Europa League și așa mai departe, până când își vor forma o părere dacă el e încă la nivelul la care a fost.Până acum a primit meciuri în Europa în camera VAR. Ăsta e un semn că vor să-l mențină acolo. Ce se va întâmpla mai departe, vom vedea. Sunt convins că va primi meciuri, când se va întâmpla lucrul ăsta, nu am de unde să știu”, a spus Marius Avram, recent, la emisiunea Digi Sport Special.