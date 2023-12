Presa din Europa vorbeşte frumos despre Simona Halep. Constănţeanca aşteaptă verdictul

Jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport scriu despre constănţeanca Simona Halep și despre verdictul de nevinovăție în scandalul de dopaj în care ea este implicată, scenariu care rămâne în continuare în picioare, bineînțeles în cazul în care apărarea jucătoarei de tenis din această speță va fi suficient de convingătoare.După cum se știe deja foarte bine, sportiva în vârstă de 32 de ani a primit inițial o suspendare de 4 ani din partea ITIA (Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis) după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în septembrie 2022, la scurt timp după eliminarea prematură de la US Open, generată de înfrângerea surprinzătoare suferită în fața Dariei Snigur.Ulterior, Simona Halep împreună cu avocații săi au formulat un apel la TAS în această speță, iar tribunalul de la Lausanne a anunțat recent că acest proces va fi judecat în perioada 7-9 februarie 2024.Principala linie de apărare a româncei ar urma să fie reprezentată de faptul că Patrick Mouratoglou, antrenorul ei din perioada în care a consumat acel supliment dovedit ulterior a fi contaminat cu substanța interzisă, a recunoscut că el și colaboratorii săi au fost cei care au sfătuit-o pe Halep să apeleze la acel produs.Revenind la jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, ei consideră că faptul prin care fostul lider WTA nu a renunțat sub nicio formă la lupta pentru dovedirea nevinovăției, deși a avut posibilitatea de a recunoaște că s-a dopat pentru ca suspendarea să fie redusă la jumătate, și a formulat acel apel către TAS reprezintă un argument foarte clar care arată că jucătoarea de tenis este convinsă că este nevinovată.„Simona Halep nu a încetat niciodată să lupte, și nu are de gând să o facă acum. Acum nu mai luptă împotriva unei adversare pe teren, cel puțin pentru moment, ci împotriva suspendării pentru dopaj care i-a întrerupt cariera, o lovitură puternică de patru ani care, dacă ar fi confirmată, ar închide practic socotelile pentru fostul număr unu mondial în vârstă de 32 de ani”, a notat sursa citată anterior, care în titlul acestui articol a folosit o declarație fermă făcută de Simona Halep cu privire la demersurile pentru demonstrarea nevinovăției sale în această speță: „Îmi voi demonstra nevinovăția”.Amintim că recent, Simona Halep a anunțat încetarea colaborării cu Academia Patrick Mouratoglou. Aceasta nu mai lucrează cu antrenorul francez de ceva vreme.Românca a explicat că a luat decizia deoarece încrederea ei a fost „zdruncinată”. De asemenea, sportiva a subliniat că este incertă cu privire la posibilitatea de a mai putea avea încredere vreodată.Totodată, ea l-a criticat public pe Patrick Mouratoglou pentru că nu a ieșit anterior în spațiul public pentru a-și asuma responsabilitatea pentru situația în care se află.Sportiva din Constanța a aflat marți, pe 12 decembrie, când vor avea loc audierile la TAS. Mai exact, este vorba despre perioada 7 – 9 februarie 2024.