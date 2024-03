Baschetbalistele de la CSM Constanţa au cucerit Cupa României

CSM Constanța câștigă primul trofeu din acest sezon în baschetul feminin românesc, după o victorie clară, 94-83 (46-40) cu CSM Târgoviște, în finala Cupei României. Echipa de pe litoral triumfă pentru prima dată în această competiție și confirmă parcursul aproape perfect din sezonul regulat al Ligii Naționale.Meciul din Sepsi Arena, de la Sfîntu Gheorghe, a stat sub semnul echilibrului în prima repriză, dar fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămîrgeanu s-au aflat în permanență la conducere și au știut când să apese pedala de accelerație pentru a face diferența. În sfertul al treilea, avantajul echipei noastre a crescut la 18 puncte, iar jocul a curs către o victorie fără emoții.Gabriela Mărginean 22 puncte (2 recuperări, 1 pasă decisivă), 4/6 aruncări de 3 puncte, și noua achiziție Britney Jones 20p (2 recuperări, 7 pase decisive) au fost în prim-plan, dar evoluții solide au avut și Higgins 14p (5, 0), Živković 14p (3, 3), Koizar 10p (3, 0) și Irimia 10p (1, 1). Au pus umărul la victorie și Gödri-Părău 2p (0, , Ghizilă 2p (2, 3), Podar (1, 0), Bianca Fota (2, 0), Vaida (1, 0) și Croitoru.Suporterii constănţeni vor avea ocazia să vadă MVP-ul Cupei României pentru prima dată, la Constanța, în acest weekend.Britney Jones a fost desemnată MVP-ul finalei, Dragana Živković - best defender și Annemarie Gödri-Părău cea mai bună pasatoare a turneului. Alături de ele au fost cea mai bună recuperatoare a turneului, Anamaria Vîrjoghe (CSM Târgoviște) și cea mai bună marcatoare a turneului Juliunn Redmond (CSM Târgoviște).„Este un succes istoric pentru baschetul constănțean, urmat, sperăm noi, de un titlu de campioană! Din 16 Martie începe cursa pentru cel mai important trofeu al sezonului, în Play-Off-ul Ligii Naționale Getica ’95, contra lui CSM Târgu Mureș, la Sala Sporturilor. Haideți să umplem tribunele! Hai, Constanța!”, au transmis reprezentanţii clubului constănţean.Şi, într-adevăr, este un moment istoric. CSM Constanţa a reuşit această performanţă absolut incredibilă, ceea ce a demonstrat că la malul mării s-a format o echipă închegată, care are în componenţă jucătoare cu mentalitate de învingătoare.Fetele de pe litoral au demonstrat că se pot duela cu oricine, iar ultimele transferuri au făcut ca forţa grupului să crească.Acest lucru poate fi benefic pentru restul sezonului din Liga naţională, dar şi pentru o eventuală participare în cupele europene în sezonul viitor.Constanţa a luat deja contact cu meciurile din Europa, astfel că baschetbalistele noastre sunt învăţate cu meciurile tari şi pot face faţă cu brio.CSM Constanţa reuşeşte astfel să ţină steagul sus şi la baschet, după ce a confirmat la handbal, volei, dar şi la alte discipline, acolo unde există mai mulţi medaliaţi.