Răzvan Burleanu: „Am adus de două ori mai mulţi spectatori pe stadioane la Cupa României”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că numărul spectatorilor care au asistat la meciurile din cadrul Cupei României s-a dublat odată cu schimbarea formatului competiţional. Totodată, Burleanu a precizat că şi audienţele TV au înregistrat creşteri considerabile.„Beneficiile noului format competiţional al Cupei României s-au văzut chiar de la început. Sezonul 2022-2023 a însemnat o creştere a audienţelor TV cu peste 50% comparativ cu ediţiile anterioare. Au fost mai multe meciuri cu miză sportivă, ceea ce ne-a determinat să transmitem şi mai multe meciuri şi implicit să ajungem mai aproape de publicul nostru. Am acumulat în sezonul precedent o audienţă TV de aproape 10 milioane de telespectatori. Totodată, am avut 14 meciuri cu audienţă TV de peste 300.000 de telespectatori. Dar nu doar audienţele TV au crescut, ci şi asistenţa pe stadioane. Am adus de două ori mai mulţi spectatori pe stadioane care au urmărit în medie meciurile din Cupa României. În plus, am avut şase meciuri peste 10.000 de spectatori pe stadioane, faţă de un singur meci în sezonul anterior”, a declarat Burleanu.Oficialul FRF a afirmat că odată cu aceste creşteri au fost majorate şi sumele alocate de federaţie pentru premierile din această competiţie.„Aceste creşteri au contribuit bineînţeles şi la o majorare a fondului de premiere cu 50%. Astfel încât am ajuns la un fond total de premiere de aproximativ 1,5 milioane de euro. Câştigătoarea trofeului pleacă acasă cu cel puţin 350.000 de euro. Iar astăzi câştigătoarea Cupei României Betano are şansa de a evolua în tururile preliminare ale Europa League, a doua competiţie ca importanţă după Champions League”, a adăugat Burleanu.