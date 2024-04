CSM Constanţa a început cu dreptul finala Ligii naţionale de Baschet Feminin

Baschetbalistele de la Clubul Sportiv Municipal Constanţa au început perfect finala Ligii naţionale de Baschet Feminin cu FC Baschet UAV Arad. Echipa de la malul mării a câştigat cu 72-65 primul meci din Sala Sporturilor, după 40 de minute în care s-a aflat în permanență la conducere.Fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămîrgeanu au gestionat bine și tentativa arădencelor de a întoarce soarta partidei, accelerând spectaculos de la 57-56 la 66-56, în ultimul sfert, cu Gabriela Mărginean și Sigrid Koizar în prim-plan.Koizar a încheiat în double double, cu 13 puncte, 10 recuperări și două pase decisive, în timp ce Mărginean a reușit 14 puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. Au pus umărul la victorie și Jones 13p (4 recupeări, 3 pase decisive), Miskiniene 12p (5, 0), Higgins 8p (10, 1), Podar 5p (2, 2), Irimia 3p (2, 1), Ghizilă 2p (5, 3), Zivkovic 2p (2, 0), Godri-Părău. În acest context, conducerea clubului felicită jucătoarele și staff-ul.„Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în Sala Sporturilor, unde ne întoarcem miercuri pentru meciul 2 al finalei!”, au transmis aceştia.„Nu cred că avem destul de multă experienţă pentru a ne putea relaxa atunci când conducem la multe puncte. Exact acest lucru s-a întâmplat în sfertul al treilea. Ne-am panicat, cu toate că am lucrat schemele la antrenament şi nu înţeleg de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Când te panichezi e greu să intri cum ai început. Mă bucur că am reuşit să stăm împreună, să fim tari şi să câştigăm meciul. Sper să reuşim să fim destul de maturi mintal şi să ducem până la capăt meciul fără probleme, să nu ne relaxăm la jumătatea meciului. După ce se termină, putem face asta. Nici nu am crezut că va veni atât de multă lume în tribune. Mă bucur şi le mulţumesc din suflet fanilor”, a declarat Gabriela Mărginean.„Am început meciul bine. Cred că şi ele au început puţin cu emoţii şi din acest motiv a fost diferenţă mare la pauză pentru noi. În sfertul al treilea am jucat noi execrabil, am greşit foarte multe atacuri şi le-am lăsat să intre în joc. Mă bucur că în sfertul al patrulea am reuşit să facem ce am făcut până la pauză şi să ne apropiem victoria. O să încercăm în primul rând să ne recuperăm până miercuri, pentru că acest lucru este cel mai important, mai ales că avem şi câteva accidentări. Sper ca până miercuri să fim ok din punct de vedere fizic şi cu siguranţă vom încerca să corectăm câteva dintre greşelile pe care le-am făcut. De obicei în timpul săptămânii lumea nu prea vine la sală, însă de data aceasta sala a fost plină. Suporterii ne-au încurajat în momentele grele şi ne-au dat energie. Îi aşteptăm şi miercuri şi le mulţumim că sunt alături de noi. Ei fac parte din echipa noastră şi împreună facem lucruri frumoase”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu.Aşadar, miercuri, cu începere de la ora 19:00, se va juca meciul al doilea al finalei dintre CSM Constanţa şi echipa din Arad şi cu siguranţă sala va fi din nou arhiplină şi va conduce echipa de la malul mării către victorie.