Filip Jianu: „E puţin dezamăgitor că nu avem niciun român pe tabloul principal la Ţiriac Open”

Tenismanul Filip Cristian Jianu, învins de moldoveanul Radu Albot în runda finală a calificărilor turneului Ţiriac Open (ATP 250), a declarat în conferinţa de presă de după meci că e dezamăgitor că România nu are niciun reprezentat pentru tabloul principal la simplu, măcar cu un wild-card din partea organizatorilor.„E puţin dezamăgitor că nu avem niciun român pe tabloul principal aici, măcar cu un wild-card. Ar fi putut fi ajutat un român cu un wild-card pe tablou, ca să fie sprijinit de public. Sunt destul de mulţi bani pe tablou, destul de multe puncte pe care noi, la clasamentul nostru, le adunăm mult mai greu la turneele unde jucăm noi. Iar câteva meciuri aici ar fi însemnat un salt imens în clasament. Şi e altfel să joci cu publicul în spate, ţi se ridică mult nivelul de joc. Au fost circumstanţe grele, eu de exemplu am aflat sâmbătă seara la 18:00. Cerusem un wild-card în calificări, nu mi-a fost oferit, dar am semnat, mi-am încercat norocul şi am intrat pe baza clasamentului sâmbătă la 18:00. Şi am jucat duminică imediat primul meci. Nu a fost tocmai uşor, dar mă bucur măcar că am câştigat primul meci”, a spus el.Întrebat dacă e nedreaptă decizia organizatorilor de a nu oferi wild-card-uri pe tabloul principal jucătorilor români, tenismenul în vârstă de 22 de ani a răspuns: „Nu ştiu dacă decizia e nedreaptă, până la urmă e turneul lor, conducerea decide cui oferă wild-card. Puţin dezamăgitor este, da, pentru că am muncit, am jucat foarte bine anul ăsta, am câştigat multe meciuri în turnee mai mici. Mi-ar fi făcut plăcere să primesc un wild-card, ar fi însemnat enorm pentru mine. Până la urmă a fost bine şi aşa pentru că am putut să îmi dovedesc mie că pe baza clasamentului am putut să intru la un turneu ATP”.