Elisabeta Lipă: „Sunt mândră de rezultatele de la Europene”

Preşedinta Agenţiei Naţionale de Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, luni, la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă”, la sosirea delegaţiei României de la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged, că este mândră de rezultatele sportivilor români, dar a subliniat că aceştia îşi vor arăta adevărata valoare la Jocurile Olimpice de la Paris.„A fost un European greu, care s-a desfăşurat în condiţii vitrege, cu ploaie, vânt, cu dezavantaje pe culoare. Dar aceşti sportivi minunaţi au trecut peste neajunsuri şi au spart gheaţa în acest an, pentru că e prima competiţie oficială pe 2024 după un cantonament extrem de lung. Iar toate aceste sacrificii s-au făcut pentru a fi cât mai buni la Jocurile Olimpice. Eu sunt foarte mândră de aceste rezultate. Am terminat în clasament pe locul 2 după Team GB (n.r. - echipa Marii Britanii). Team GB care ne ambiţionează să nu ne lăsăm. Dacă dăm la o parte probele neolimpice şi probele pentru persoanele cu dizabilităţi vedem că de fapt sunt doar cu un titlu continental înaintea noastră. Deci le suflăm în ceafă foarte tare. Iar eu îmi doresc acest rezultat la Jocurile Olimpice. Şi chiar mai bun, pentru că valoarea sportivilor noştri la ora actuală nu este cea adevărată, cea care o vor afişa la Paris”, a afirmat Lipă.Preşedinta s-a arătat bucuroasă de faptul că România a reuşit să câştige aurul în proba de dublu vâsle, categorie uşoară, prin Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen, după opt ani.„Sunt fericită pentru că prima zi de competiţie am încheiat-o cu un titlu european pe care l-am aşteptat opt ani. Şi aici vorbesc despre Ionela şi de Gianina, care, nu ştiu, ori i-a prins bine măritişul, ori pauza, cert este însă că amândouă au revenit la forma lor de invidiat. Sunt ferm convinsă că la Europene ce am văzut este puţin pe lângă ce vom vedea la ele în continuare. Mi-aş dori enorm de mult ca ele să urce pe cea mai înaltă treaptă la podiumului la Jocurile Olimpice, pentru că se ştie că după Paris categoria uşoară se desfiinţează şi apare beach rowing. Şi ele au toate şansele, mai ales că sunt convinsă că au băgat şi frica în adversari”, a explicat ea.