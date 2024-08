Oina constănţeană are viitor. CS Tradisport, figură frumoasă la Naţionalele de Juniori II

Formată în urma unui proiect ambițios, echipa C.S. Tradisport Constanța a participat cu mult entuziasm la Campionatele Naționale de junori II, atât pe iarbă, cât și pe plajă, unde a reușit să urce de fiecare dată pe podium, ceea ce reprezintă o performanță. Antrenorul Alexandru Dumitru a vorbit cu foarte mare plăcere despre această experienţă.„Ceea ce face ca această realizare să fie și mai importantă, este faptul că echipa s-a antrenat împreună doar de două ori înainte de competiții. Unii dintre copii veneau de la muncă, schimbau două mijloace de transport pentru a veni la antrenamente. Acestă echipă inedită a fost compusă din 18 elevi și foști elevi ai patru unități de învățământ care în ciuda diferențelor de pregătire și a lipsei de experiență colectivă au arătat o sincronizare și o întelegere deosebită a jocului. Antrenamentele echipei au fost coordonate de doi antrenori dedicați, Bogdan Lupşe și subsemnatul, care am reușit să le insuflăm tinerilor sportivi atât cunoștințele tehnicile necesare, cât și spiritul de echipă. În ciuda timpului limitat petrecut împreună, noi am planificat sesiuni intensive de antrenament axate pe dezvoltarea abilităților de bază, tactici și strategii de joc”, a declarat Alexandru Dumitru.La campionatul național de juniori II pe plajă, deși copiii nu s-au antrenat niciodată pe nisip, au demonstrat o rezistență fizică și mentală deosebită, reușind să ajungă în finala competiției.Jocurile intense desfășurate sub soarele arzător au pus la încercare limitele tuturor echipelor, dar tinerii constănţeni au dat dovadă de perseverență și determinare, câștigând locul al doilea. Potrivit pginii de Facebook a Federaţiei Române de Oină, pe terenul de iarbă echipa a continuat să impresioneze prin coeziune și tehnică. Jocurile au fost strânse și competitive, iar echipa de la malul mării a arătat că se poate lupta de la egal la egal cu cele mai bine pregătite echipe din țară.Lotul echipei Tradisport Tomis Constanța a fost format din Școala Gimnazială Nr. 1 Târgușor (Luca Alexandru – căpitan, Fratutu Florin, Enache Răzvan, Patlagea Robert, Leancu Andrei, Sztan Darius, Ciuciumis George, Chiper Alexandru), Școala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă (Radu Marius, Costache Ionel, Ivan Alexandru, Ciurariu Andrei), Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon (Anghel Vasilica, Aschiopoaie George, Grecu Victoria, Aschipoe Alexandru), Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia (Vasile Gabriel și Horțea Bogdan).Jucător la A.C.S. Frontiera Tomis Constanța, Bogdan Lupșe, a descris şi el în câteva cuvinte competiţia.„Am participat cu echipa Tradisport Tomis Constanța la Campionatele Naționale de oină destinate juniorilor II, atât pe plajă (8 jucători), cât și pe iarbă (11 jucători). Din punctul meu de vedere, am reușit o performanță remarcabilă, având în vedere valoarea echipelor împotriva cărora am evoluat. Pe plajă, am fost învinși în finala mare de cei de la Hoina Craiova, pe care îi felicit pentru rezultatele excepționale. Pe iarbă, am reușit să ne impunem în finala mică împotriva echipei Olimpicii Țițești, cărora le transmit aprecierile mele pentru proiectele desfășurate la nivelul județului Argeș. Doresc să le mulțumesc profesorilor Alexandru Dumitru, Marinescu Andreea, Mariana Chiper și Dumitru Diana, care au făcut posibilă formarea acestei echipe, cu doar câteva zile înainte de competiție, și care sunt alături de elevii lor și în afara programului școlar, fiind un exemplu de urmat”, a declarat Lupşe.