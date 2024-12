Olimpicul Patrick Andrei Cioranu, voluntar pentru pasionații de astronomie

Avea 4 ani și jumătate, iar o carte pe care a văzut-o într-o librărie - și pe care părinții i-au cumpărat-o - i-a stârnit micului Patrick o dorință arzătoare de a aprofunda știința universului care ne înconjoară.













„Eu eram fascinat încă de mic de astronomie și de stele în general. De când eram mic mă uitam la cer și eram interesat, pur și simplu curios și țin minte, așa, ca o amintire foarte vividă, am intrat într-o librărie și am văzut o carte mare pe care scria Astronomia. Eram mic și la început mi-a citit mama mea. După care am început și eu să citesc și, practic, mi-a alimentat curiozitatea, pasiunea mea pentru astronomie. Este primul lucru care m-a îndreptat spre această materie în general”, a declarat Patrick Andrei Cioranu, elev la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.







„Mi-a ajutat capacitatea de a ține minte”





Pentru că pasiunea pentru astronomie devenea tot mai intensă, iar aceasta nu este o materie care să fie predată la clasă, Patrick a început să studieze singur și să-și achiziționeze materiale de pe internet. Profesorii și familia i-au fost alături și l-au susținut. Astfel, tânărul a început ușor-ușor să-și croiască drum spre competițiile școlare, iar rezultatele nu au întârziat să apară. A intrat în Lotul Național de Astronomie, iar în 2022, Patrick a uimit pe toată lumea, când a obținut medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Ştiinţele Spaţiului pentru Juniori, desfăşurată la Câmpulung Moldovenesc.









„Era mai greu la început să dau peste materiale, dacă nu știam înainte de ele. Dar într-un final am învățat și eu cum să le găsesc și am observat că nu era chiar așa de rău să fii autodidact. De exemplu, mi-a prins foarte bine să învăț singur, mi-a ajutat capacitatea de a ține minte și de a mă organiza și nu cred că am avut vreo problemă. Dintotdeauna am avut o atracție spre a lucra, mai ales acasă. Când rezolv anumite probleme mă simt absorbit, pot să uit de tot ce este în jur, să mă concentrez și atunci cred că de-asta mi-am dorit să mă duc și la olimpiade să văd cât de mult pot să evoluez, cât de mult pot să cresc, ce mai pot să mai învăț”, a declarat Patrick Andrei Cioranu.







De la autodidact, la îndrumător pentru elevii pasionați de spațiu





Cu siguranță, în situația lui Patrick sunt și alți elevi pasionați de astronomie, care nu au cu cine studia și descoperi misterele boltei cerești. Așa că Patrick s-a gândit că i-ar putea ajuta, cu informațiile lui vaste, pe tinerii pasionați de spațiu și a devenit astfel voluntar pentru știință.





Nu au fost uitați nici copiii cu nevoi speciale, pe care elevul mircist i-a vizitat, bucurându-i cu machetele create de el. Patrick s-a întâlnit deja cu mulți elevi din Constanța, dar și-a propus ca, în Săptămâna Altfel, să ajungă și în clasele din localitățile mai mici din județ.





„Mulți sunt curioși și eu eram curios de mic. Dar, de exemplu, dacă nu găseam cartea aceea sau nu întâmpinam anumite experiențe, nu puteam să aflu și am încercat să le fac o scurtă introducere. Nu le-am predat propriu-zis, am făcut o scurtă introducere, am făcut mai multe jocuri interactive, convorbiri deschise, să văd câți dintre ei sunt cu adevărat interesați, câți sunt captivați. Am văzut că mulți erau foarte interesați, dar că nu știau, dar erau foarte curioși și nu se puteau abține de la a pune întrebări. Eu le prezint un power point, slide-uri, jocuri interactive, de ghicit, lucrăm și pe anumite subiecte, îi încurajez să ghicească sau să-și spună toate ideile. Niciuna nu este greșită, pentru că la început nu ai cum să știi totul. Dar văd că au tendința să încerce să răspundă la orice, să își exprime ideile și văd că pot fi mai buni pe acest subiect”, a declarat Patrick Andrei Cioranu.





Însă tânărul nu uită nici să se bucure de adolescență și de celelalte pasiuni mai puțin scoase în evidență, cum ar fi muzica. Sunetul clapelor îl relaxează și-l ajută să se destindă de freamătul de zi cu zi. În contrast cu interesul pentru pian, există și pasiunea pentru schiat. Îi place să petreacă timp în natură, momente care-l liniștesc, însă adrenalina nu lipsește din caracterul său complex. Patrick se gândește și la viitor, iar un lucru pe care îl știe sigur despre sine este că își dorește să lucreze în cercetare fie în țară, fie în străinătate și că orice va face va face cu pasiune.











„Eu îmi doresc să continui pe partea de cercetare, într-un departament de cercetare și, sincer, nu contează unde, în România sau în străinătate. Atât timp cât eu îmi urmez pasiunea și fac ceea ce îmi place, pentru mine este ok”, a declarat Patrick Andrei Cioranu.





Nu negăm faptul că ne-am bucura ca olimpicul mircist Patrick Andrei Cioranu să aleagă să studieze în România și să-și pună toate cunoștințele acumulate în a inova domeniul cercetării în țară, însă, orice ar alege, important este că nu va uita de ce a pornit pe acest drum al științelor... DIN PASIUNE!





