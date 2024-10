Gest formidabil al urmașilor profesorului Mihai Contanu. Datorită donației, s-a inaugurat laboratorul de informatică

De asemenea, cu aceeași generozitate, Claudiu și Raluca Contanu au făcut o donație și la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, unde tatăl lor a fost mulți ani profesor. „Ne-am dorit să facem același gest și la școala unde tata ne-a fost profesor de matematică și am considerat că este o continuare frumoasă să facem și pentru «Mircea». Sunt două motive pentru care am dorit să facem acest gest: un omagiu pentru tatăl meu care și-a dăruit toată viața matematicii și de a-și apropia elevii. Și al doilea motiv, «Mircea» a reprezentat o bornă importantă în evoluția și dezvoltarea mea. Aici am legat cele mai trainice prietenii”, a declarat Claudiu Contanu.







„Un exponent al comunității de matematică din Constanța”





În deschiderea evenimentului de inaugurare, prof. dr. Vasile Nicoară a elogiat dăruirea profesorului Mihai Contanu față de școală. „Nu întâmplător ne-am reunit acum, în preajma zilei de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației. Vrem prin acest fapt să trimitem un mesaj către toată lumea cât de importantă este școala, ce creează și consolidează. Practic, ne dă acea parte a existenței noastre care se numește spiritualitate”.





Prof. Daniela Bălănescu, inspector școlar de specialitate matematică, a mărturisit că Mihai Contanu era un motor pentru colegii de matematică. „Am reușit să avem timp de șase ani un centru de excelență, unde s-a lucrat voluntar cu elevii. A fost unul dintre propunătorii acestei activități de performanță și a pus mult suflet și dăruire pentru aceste activități cu copiii. Numai cuvinte de laudă pentru modul cum reușea să ne adune pe noi, comunitatea constănțeană de matematică”, a mărturisit inspectorul de matematică.











Emoționată până la lacrimi de aducere-aminte a acestui prețios dascăl, prof. Mihaela Gearîp, catedra de informatică, și-a amintit că toate clasele la care era diriginte erau primele dotate. „Și-a dorit foarte mult ca în toate clasele să aibă videoproiectoare. Erau primele clase care dispuneau de această aparatură și beneficiau de tot ceea ce-i putea folosi dumnealui la orele de matematică. Sunt bucuroasă că de-acolo de sus a putut să supravegheze și să-și vadă visul împlinit. Mulțumim familiei!”.





La fel de emoționată de rememorarea unui coleg drag, prof. Gabriela Constantinescu mărturisea că „Mihai Contanu a fost un cumul de excelență în multe privințe. A fost nu numai un mentor al elevilor care îl adulau, care învățau de la el, care prindeau și tot felul de «șmecherii» matematice, dar









A fost și un coleg desăvârșit. A fost un exponent al comunității de matematică din Constanța. Niciodată nu l-am auzit vorbind de rău un coleg. Poate a avut supărările lui ca toată lumea. Dragostea de matematică, dragostea de profesie a integrat în el mai mult decât noi toți. Era prototipul dascălului și într-adevăr viața lui s-a subsumat catedrei. A fost până în ultima zi la catedră. Faptul că astăzi pe fețele noastre sunt zâmbete este ceea ce și-ar fi dorit și el. Mihai a fost un optimist matematic și asta ne-a transmis și nouă”, a transmis cu multă emoție prof. Constantinescu.







Cu emoție, despre profesorul nostru drag





Prezenți la eveniment, o parte din foștii elevi cărora le-a fost diriginte în gimnaziu au ținut să evoce memoria profesorului lor drag.





„În clasa a VI-a o luasem rău pe arătură, iar dumnealui a reușit - și prin note, și prin sfaturi - să mă aducă pe calea performanței și seriozității, iar pentru asta îi voi rămâne etern recunoscător”, își reamintește Andrei Foca. O altă elevă își amintește că în clasa a V-a i-a spus că poate mai mult și să se ambiționeze și astfel a ajuns să aibă media 10. „Pentru noi nu a fost doar un profesor diriginte, ci mai mult un prieten. Cum ne-a unit pe toți și cât de mult țineam la clasa noastră și la prestigiul spiritului mircist nu pot să spun că am simțit la altcineva cum am simțit la dumnealui. Tot la fel cum ne-a insuflat și pasiunea pentru matematică, pentru performanță. Pentru mine a contat foarte mult, chiar dacă eu nu am fost olimpică. În clasa a VIII-a, când unii dintre noi eram mai jos și simțeam presiunea examenelor, ne-a fost alături și ne-a ajutat foarte mult. Și doresc să mulțumesc și eu familiei Contanu pentru această donație, întrucât gimnaziul «Mircea» chiar avea nevoie de acest laborator”, a transmis eleva Maria Maldeș.

















În încheierea evenimentului petrecut la sediul gimnaziului Colegiului „Mircea”, dedicat școlii și oamenilor săi, în preajma Zilei Educației, a fost lansat volumul „Cronica perioadei 2021 - 2023”.





