Trei bețivi erau pe o cale ferată.Primul bețiv zice: – Băi ce scară lungă.Al doilea: – Băi ține-te de balustradă să nu cazi.Al treilea: – Ce proști sunteți, nu vedeți că vine liftul?Medicul:- Cauza bolii dumneavoastră este alcoolul.- Vă mulțumesc că nu dați vina pe mine, doctore!Tânăra nevastă fierbe ouă pentru micul dejun. Soțul o întreabă:– De ce ouăle astea sunt așa de tari? Cât le-ai fiert?– Păi… 30 de minute!– Cum 30?!? Ouăle se fierb cinci minute!– Da, dar erau șase ouă!- Ce are un om care a fost mușcat de același câine, de două ori?- O remușcare.Noaptea târziu, soțul, beat, vine acasă, fața plină de ruj și fond de ten. În ușă, soția, nervoasă.- Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn!Discuție între două femei:- Auzi, dragă, am și eu un dubiu, cum se zice corect, Iran sau Irak?Mama către Bulă:- Bulă, nu vreau să te mai aud că te bați cu fratele tău!- Bine, mamă! Închide ușa.Doi colegi de muncă:- Dacă șeful meu nu retrage ceea ce mi-a spus, eu plec din firma asta...- Păi și ce ți-a zis?- Să plec din firma asta.Melcul este jefuit de către țestoasă.Poliția vine și îl întreabă pe melc "Ne poți spune ce s-a întâmplat?"Melcul spune "Nu știu, omule, totul s-a întâmplat atât de repede".- Draga mea, azi noapte ai strigat "Nu Ionele, nu". Cine e Ionel?- Ce mai contează, n-ai auzit că l-am refuzat?