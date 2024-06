Elevii de la ”Mircea” și ICHC au organizat un Concurs interjudețean de informatică

Sâmbătă, 15 iunie, de la ora 10:00, a avut loc concursul interjudețean de informatică, intitulat "Future for Future", destinat elevilor de liceu și realizat în întregime de către elevi (de la problemele propuse spre rezolvare, realizarea baremului de evaluare, până la evaluarea lucrărilor şi premierea câștigătorilor).Organizatorii, Tănăsescu Andrei-Rareș, Patrichi Ștefan, ambii de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, împreună cu Stanciu Rareș-Ștefan de la ICHC au parcurs toate etapele organizării acestui concurs, sprijiniți fiind şi de conducerea Colegiului. Marele premiu a fost obținut de către elevul Thury-Burileanu Alexandru, de la CNMB.Concursul a avut trei secțiuni și anume: clasa a IX-a, clasa a X-a și clasele XI - XII), iar scopul acestuia a fost popularizarea informaticii în rândul elevilor din Constanța.Subiectele interesante, realizate de către elevii olimpici naționali la informatică, au avut caracter de aplicabilitate practică și au antrenat atât mintea celor la început de drum, cât și a olimpicilor cu experiență, presupunând rezolvarea a două probleme de natură algoritmică în limbajele C/C++.La competiție au participat atât elevi din Constanta, cât și din alte județe.Inițiativa celor trei elevi olimpici se înscrie în direcția mentoratului elevilor cu experiență şi cu rezultate remarcabile la diverse discipline realizat deja pe parcursul acestui an școlar printr-un alt proiect derulat la CNMB, proiect gândit și organizat și acesta în întregime de către elevi. Concursul de informatică reprezintă o confirmare în plus a faptului că există această preocupare de a face ceva pentru ceilalți colegi în domeniul pe care unii îl stăpânesc deja la nivel de excelență.