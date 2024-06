Maritime Business Week, săptămână dedicată excelenţei maritime, la Constanţa

„Am ajuns la cea de-a treia ediţie, consolidată pe baza succesului celor două anterioare şi ne dorim să consacrăm Constanţa în rândul marilor organizatori de astfel de evenimente. Maritime Business Week a crescut, devenind un eveniment desfăşurat pe parcursul unei săptămâni întregi. Va fi o călătorie captivantă, care îşi propune să aducă împreună lideri de opinie, profesionişti şi inovatori din domeniul maritim pentru a discuta, învăţa şi pentru a construi împreună viitorul. Alături de expozanţi din România, vor participa firme din 10 ţări străine: Georgia, care are stand de ţară plus alte 17 firme şi organizaţii, Bulgaria, cu şapte firme, Danemarca, Italia, Grecia, Turcia, Ucraina, Serbia, Polonia şi Ţările de Jos”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.



Informaţii despre o carieră în industria maritimă



Pe 25 iunie, chiar de Ziua Internaţională a Navigatorului, la Universitatea Maritimă Constanţa, este programat un eveniment dedicat personalului navigant din România!



„Avem în derulare un parteneriat eficient cu UMC, instituţie cu o contribuţie academică importantă în industria maritimă. SEAtalks este un eveniment unic, dedicat atât personalului navigant cu experienţă, cât şi celor interesaţi de o carieră în industria maritimă”, a explicat Ruxandra Serescu.



Între 26 şi 28 iunie, polul de interes se va muta la Pavilionul Expoziţional, gazda Tomis Maritime Expo. Vor expune firme din domeniile servicii maritime şi fluviale, construcţii navale, logistică etc., iar programul de vizitare este, zilnic, între orele 10.00-18.00.



Evenimentul se va deschide oficial pe 26 iunie, la ora 10.00, în prezenţa a numeroşi oaspeţi de seamă, precum ambasadorii Georgiei, Serbiei, Greciei, Vietnamului în România sau consulul general al Turciei la Constanţa.



Pe 26 şi 27 iunie, vor fi susţinute conferinţe pe temele tendinţe globale maritime, securitate cibernetică, reglementări vamale, managementul riscului etc., dar şi Forumul de Afaceri Internaţional România - Georgia.



Pe 27 iunie, între orele 10.00-11.00, pe lacul Tăbăcăriei, va avea loc o demonstraţie cu o ambarcaţiune de colectare deşeuri, iar pe 28 iunie, între orele 10.00-12.00, tot pe lacul Tăbăcăriei, se va desfăşura o demonstraţie a sporturilor nautice şi de agrement.



„Participarea la Maritime Business Week oferă firmelor vizibilitate şi acces la un public ţintă dornic să descopere cele mai recente inovaţii şi tendinţe în sectorul maritim. Indiferent dacă sunt specializate în construcţia de nave, tehnologia de navigaţie, infrastructura portuară, siguranţa maritimă sau oricare alt sector al industriei, firmele au oportunitatea de a se promova pe o platformă dedicată, alături de cei mai importanţi jucători din domeniu”, a mai spus directorul general Ruxandra Serescu.





Constanţa se pregăteşte să fie gazda unui eveniment de top: Maritime Business Week. Va fi o săptămână dedicată excelenţei maritime, iar ambiţioşii organizatori îşi doresc să pună astfel municipiul de la malul mării pe harta celor mai importante destinaţii în domeniu.Mari companii constructoare de nave, armatori, furnizori de echipament naval, de sisteme de propulsie, de echipamente operare nave, de sisteme electrice şi de tehnologie, firme specializate în servicii maritime, specialişti în acvacultură ori producători/importatori de ambarcaţiuni de agrement sau pescuit îşi vor da întâlnire, peste doar câteva zile, la Constanţa, gazda celei de-a treia ediţii a Maritime Business Week.Între 25 şi 28 iunie, la Universitatea Maritimă Constanţa (UMC), respectiv Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, vor fi prezentate cele mai recente tendinţe şi inovaţii din domeniul maritim, vor fi susţinute conferinţe de top, iar participanţii vor putea fi conectaţi cu experţi şi lideri de opinie din întreaga lume.Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în parteneriat cu o serie de instituţii de stat sau companii private, care s-au alăturat cu entuziasm acestui proiect.