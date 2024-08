I-au uimit pe americani! Planuri realiste de colonizare a planetei Marte, realizate de elevi constănțeni

Pe parcursul lunii iunie, elevii au participat la cursurile organizate de The Mars Society în geologie, planetologie, biologie extraplanetară, climatologie, inginerie susținute de experți în domeniu, printre care se numără: Robert Zubrin (dr. inginer NASA), Ken Brandt (ambasador NASA Solar System), James Burk (director executiv – The Mars Society), Nicole Willett (director educație – The Mars Society).





După aceste cursuri, elevii participanți, organizați în echipe, fiecare echipă fiind compusă din maximum șase elevi din diferite țări ale lumii, au proiectat propria misiune la suprafața planetei Marte, inclusiv habitatul, vehiculele de suprafață, instrumentele științifice, sistemul de alimentare și alte echipamente, organigrama echipajului, localizarea misiunii, obiectivele științifice, rațiile, durata și planul de explorare, având în vedere trei factori majori: știință, inginerie, provocări operaționale umane.











Proiectele participante au descris o misiune a șase astronauți pe planeta Marte, desfășurată pe durata unui an și jumătate, materialele necesare fiind restricționate la o masă de maximum 30 tone, iar domeniul principal al misiunii a fost ales dintr-o listă impusă de juriu, și anume: geologie, climatologie, paleontologie (posibilitatea existenței vieții anterioare pe Marte), astrobiologie (posibilă viață prezentă pe Marte), resurse pentru utilizare viitoare (de exemplu, exploatare de metale prețioase).