Cinci elevi constănțeni oferă un exemplu de inspirație pentru semenii lor

Lucrarea lor de cercetare, intitulată „EEG Signal Analysis of Attention Levels in VR and AR Learning Tasks”, la a cărei pregătire au fost îndrumați de prof. Ramona Rădulescu, a impresionat participanții prin abordarea inovatoare și aplicabilitatea sa în domeniul educației tehnologice.



Oportunitate unică și feedback pozitiv





Prezentarea lucrării lor a avut loc într-un cadru prestigios, alături de cercetători care au adus în prim-plan teme de actualitate precum robotica și inventica. Participanții au prezentat proiecte impresionante, inclusiv roboți subacvatici, dispozitive speciale pentru persoanele cu dizabilități echipate cu senzori de ultimă generație, și multe altele care arată direcțiile inovatoare ale științei.





Printre cei care le-au oferit feedback valoros s-a numărat și Sorina Lupu, doctorandă la Caltech, care și-a exprimat mândria față de performanțele lor și a evidențiat potențialul tinerilor din România.





„M-am întâlnit cu elevii din Constanța care au prezentat la conferința de la Caltech. Sunt în clasa a X-a și au fost acceptați să prezinte într-un mediu unde de obicei participă doar doctoranzi. Sunt foarte mândră de ei!”, a declarat Sorina Lupu.





Elevii doresc să îi mulțumească în mod deosebit și lui Adrian Stoica, președintele IEEE SMC, care i-a îndrumat și încurajat pe parcursul conferinței.



Sprijinul sponsorilor și experiența internațională





Deplasarea și participarea echipei românești la această conferință au fost posibile datorită sprijinului generos oferit de compania Rompetrol, care a susținut costurile logistice și a facilitat această experiență unică. În plus, elevii au avut ocazia să participe ca voluntari la organizarea evenimentului, câștigând astfel o perspectivă practică asupra desfășurării unei conferințe internaționale.





Pe lângă participarea la conferință, echipa a avut ocazia să viziteze laboratoarele de ultimă generație de la California Institute of Technology, inclusiv centrul Autonomous Systems and Technologies Racer, unde au descoperit tehnologii avansate în domeniul sistemelor autonome și inteligenței artificiale.



Deschizători de drumuri pentru tinerii pasionați de inovație





„Acești tineri excepționali sunt adevărați deschizători de drumuri pentru generația lor. Prin exemplul lor, arată că pasiunea pentru inovație și dorința de a contribui la cercetarea în domenii de viitor, precum inteligența artificială și robotica, pot deveni realitate. Ei demonstrează că România are un loc bine definit în peisajul global al cercetării și dezvoltării.





Succesul acestor elevi demonstrează impactul pozitiv pe care îl pot avea inițiativele educaționale susținute și motivația de a depăși granițele țării. Profesorul coordonator, asociația pe care o reprezintă și sponsorul merită felicitări pentru sprijinirea unei generații de tineri capabili să contribuie la inovație și dezvoltare globală”, a transmis prof. Ramona Rădulescu, mentorul acestor elevi deosebiți.





Elevii Balica Darius-Cristian (Liceul Teoretic „Traian” Constanța), Beu Mihai-Robert (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța), Bucur Andrei, Durduman-Burtescu Tudor, Gheorghică Istrate David și Ripiciuc Amalia-Ioana (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța) activează în cadrul Asociației Informatică pentru Viitor din Constanța.