IȘJ judecă cu dublă măsură? Containerele Colegiului "Eminescu" nu-s la fel ca cele ale Școlii 30

La vremea respectivă, prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, declara că acele containere au funcționat într-o zonă gri a legislației, nefiind autorizate ARACIP.



Aceste containere vor ajunge și la alte unități





Revenind la cele trei containere-clasă ce urmează a fi amplasate în curtea Colegiului „Mihai Eminescu” (cu o valoare de achiziție de 142.114,56 lei), ele sunt necesare pentru desfășurarea cursurilor în aceleași condiții ca și în clădire. Fără a-i reloca pe elevi și fără a le schimba programul școlar obișnuit ca urmare a intrării colegiului într-un amplu proces de reabilitare.



La ora actuală, în acest prestigios colegiu sunt școlarizate, la gimnaziu, patru clase, iar la liceu 28 de clase.





Mai multe amănunte am aflat de la prof. Bianca Ibadula, directorul Colegiului „Eminescu”, care a declarat că, punând la dispoziția constructorului un corp de clădire, copiii nu mai încăpeau în corpul de clădire care mai rămânea pentru desfășurarea actului educațional. „Gimnaziul, a XI-a și a XII-a însumează 18 clase care învață de dimineață și nu ne mai rămâneau atâtea săli. Atunci am găsit această soluție, cu acordul Inspectoratului Școlar și cu susținerea financiară a Primăriei, și am achiziționat aceste containere în care vor învăța clasele a XI-a, pe rând, câte trei clase”, a explicat managerul colegiului.





Aceste trei containere vor fi utilizate exclusiv pe perioada derulării lucrărilor de reabilitare a colegiului.





Scandalul cu containerele de la Școala 30 nu îi este străin nici managerului de la „Eminescu” și tocmai de aceea a ținut să întărească ideea că este cu totul alta situația. „Este o soluție provizorie, de criză! Noi nu ne extindem cu aceste containere! Gândiți-vă că trebuia să mergem cu șapte clase de a XI-a la Liceul Pontica, în program de după-amiază. IȘJ ne-a aprobat să funcționăm jumătate din luna decembrie și următoarele cinci luni până la vacanța de vară 2025. În momentul în care se va termina șantierul la noi, cele trei containere vor pleca la o altă școală care va avea nevoie de spațiu. Sunt 22 de școli care sunt concomitent în reabilitare și alte patru pe punctul de a intra în acest proces. Este o soluție agreată și de Primărie, care eliberează de presiunea spațiului și celelalte școli care sunt în reabilitare. Noi avem termen până la 31 decembrie 2025. După ce terminăm noi, le vor folosi alte școli”, a declarat prof. Bianca Ibadula.





Așadar, să înțelegem că diferența dintre containerele de la Școala 30 și cele de la Colegiul „Eminescu” rezidă din termenul de… valabilitate: una-i extinderea spațiului școlar cu containere și alta-i folosirea provizorie a containerelor.





Ecourile scandalului creat în jurul celor două containere modulare închiriate în mandatul fostului director al Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Florentina Țigmeanu, s-au stins demult, odată cu demiterea celei care a îndrăznit cu atâta vehemență să-și ducă până la capăt proiectul. Și asta în ciuda opoziției Inspectoratului Școlar Județean Constanța și din dorința de a nu fi relocați copiii înscriși la clasa pregătitoare în alte unități de învățământ. În cele din urmă, din dispoziția IȘJ, containerele au fost ridicate, o parte din elevii Școlii 30 au fost relocați în anexa Liceului „Tomis”, iar Florentina Țigmeanu - trimisă înapoi la catedra de învățământ primar a Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă.