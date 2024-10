ISJ Constanța a demarat o anchetă la Școala nr. 8, ca urmare a scandalului creat de o profesoară de religie

La această oră, la Școala Gimnazială nr. 8 din Constanța are loc un consiliu profesoral în prezența inspectorilor școlari de sector, având ca temă scandalul iscat în urma reclamației făcute de părinții unor copii care nu au mai beneficiat de tabăra promisă de profesoara de religie Ileana Munteanu, care între timp ar fi dispărut și cu banii.„La acest moment verificăm informațiile din unitatea de învățământ: demersurile întreprinse de către angajator, documentele pe care le are la dispoziție directorul, situația cadrului didactic”, a transmis prof. Sorin Mihai, inspector școlar general.De altfel, „ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind un cadru didactic de la Școala Gimnazială nr. 8 Constanța, care ar fi solicitat și primit diferite sume de bani de la elevi, pentru ca aceștia să participe la o tabără în cursul verii 2024, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:La datele de 11 și 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, de părinții a doi elevi, cu privire la faptul că, în cursul anului școlar 2023-2024, o profesoară le-ar fi solicitat suumele de 1.760 de lei, respectiv 1.800 de lei, pentru ca elevii să participe la o tabără de vară.Părinții ar fi achitat sumele respective, dar tabăra nu ar fi fost organizată, iar banii nu le-ar fi fost restituiți.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de înșelăciune”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.De asemenea, întrebat cum acționează în această situație, având în vedere că este vorba despre un profesor de religie, reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului, Mircea Cristian Pricop a transmis că „responsabilitatea verificării și eventual a sancționării presupusei fapte o au conducerea școlii, inspectoratul școlar și poliția. Pe cale religioasă, dacă fapta se confirmă de către autoritățile sus-menționate, cultul poate sancționa prin retragerea acordului de a preda religia. Așteptăm, așadar, rezultatele cercetărilor”.