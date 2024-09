Atenție, părinți! Mâine o serie de școli au orar modificat, din cauza lipsei apei potabile

După cum deja am anunțat de sâmbătă, 14 septembrie, mai multe cartiere din municipiul Constanța vor fi afectate de sistarea furnizării apei potabile începând din această seară, de la ora 22.În aceste condiții, Direcția de Sănătate Publică a transmis Inspectoratului Școlar Județean Constanța o adresă prin care atenționează că „este necesar să transmită unităților școlare din zonele afectate să asigure rezerve de apă potabilă pentru buna desfășurare a activităților instructiv-educative, cât și pentru asigurarea igienei individuale și a spațiilor respective”.Și dacă pentru băut au grijă părinții să-și asigure copiii, mai greu este cu toaletele, care în asemenea cazuri riscă să devină focare de infecție la unitățile de învățământ cu efective de sute de copii. Motiv pentru care s-a impus modificarea orarului.După cum a transmis prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, „Conform ROFUIP, modificarea programului școlar se face cu hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ și cu acordul ISJ. Am primit solicitări de la mai multe unități de învățământ, vom face astăzi (așteptând să primim și de la alte unități de învățământ), un consiliu de administrație prin care vom aproba. În paralel, s-a transmis adresa DSP Constanța prin care li se pune în vedere să ia toate măsurile igienico-sanitare care se impun”. Întrebat cât se va scurta orarul, același „general” a afirmat că fiecare unitate de învățământ stabilește, în funcție de resursele pe care le are la dispoziție și de specificul școlii. „Cele mai multe solicitări primite până la acest moment se raportează la 30/40 de minute, cu 5 minute pauză”.