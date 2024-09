Tensiune la Școala 39, din prima zi. „Ne-ați mutat fără voia noastră, dar măcar asigurați transportul!”

Doar exista un precedent lăudabil la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, unde anul trecut elevii din cele trei clase pregătitoare au avut transport asigurat până la instituția unde au fost relocați - Școala Gimnazială nr. 31. Situație care se repetă și anul acesta, pentru alte trei clase pregătitoare. Culmea este că aceeași unitate constănțeană s-a văzut, din prima săptămână de școală, în imposibilitatea asigurării transportului.Și asta în ciuda faptului că directorul Iuliana Bară, de la Școala „Nicolae Tonitza”, a luat legătura cu Serviciul transporturi din Primăria Constanța încă de pe 26 iunie, conform unei adrese puse la dispoziție de unul dintre părinții revoltați: „Prin prezenta vă informăm că se impune menținerea și asigurarea transportului elevilor de la Școala Gimnazială nr. 39 Nicolae Tonitza (str. Dezrobirii – Câmp/Primo) – Școala Gimnazială nr. 31 (b-dul I.C. Brătianu – PECO) și retur, în anul școlar 2024-2025”, se precizează în adresa menționată. Ba chiar, la începutul anului școlar, același manager a luat legătura cu CT Bus, care i-a răspuns că Primăria Constanța trebuie să ia decizia.Bizar este cum de-au ajuns directorii de școli să se ocupe inclusiv de acest aspect, în condițiile în care au atâtea altele de rezolvat într-o instituție de învățământ, mai ales la debut de an școlar.Dar, pe de altă parte, prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, consideră că odată ce în consiliile de administrație ale școlilor se numără printre membri și consilieri locali, ar trebui să existe un dialog pe această temă. „Școala poate solicita o cursă directă pentru elevi, mai ales că toți elevii din Constanța au gratuitate pe autobuzele CT BUS”, a transmis șeful ISJ Constanța.Contactați de redactorii ziarului „Cuget Liber”, reprezentanții CT BUS au venit cu explicații în legătură cu transportul elevilor relocați.„Solicitarea pentru linia specială trebuie făcută către primărie, iar primăria să o aprobe și să o trimită către noi. Nu putem decide noi. Elevii s-au bucurat anul trecut de acest transport pentru că au fost mai multe școli care au beneficiat. Anul ăsta nu există, nu am primit ordin operațional. În afară de acele curse speciale, orice elev din Constanța sau care este din afara municipiului, dar învață la o unitate de învățământ de aici, beneficiază de transport public gratuit”, au declarat reprezentanții CT BUS.Am dorit să aflăm punctul de vedere și al reprezentanților Primăriei din Constanța, iar răspunsul nu este unul îmbucurător pentru părinții revoltați. De la biroul de presă ni s-a retrimis programul curselor autobuzelor școlare care circulă pe cele trei linii și care au revenit pe traseu de pe 9 septembrie.„Programul curselor pentru transportul elevilor: Traseu E1 Sens - Gara CFR -> Bulevardul Lăpușneanu -> Tomis Nord (Plecare 07:10 - Sosire 07:40 / Plecare 11:20 - Sosire 11:50) Sens - Tomis Nord -> Bulevardul Lăpușneanu -> Gara CFR (Plecare 07:10 - Sosire 07:40 / Plecare 11:30 - Sosire 12:00). Traseu E2 Sens - KM5 -> strada Cumpenei -> strada Soveja -> Tomis Nord (Plecare 07:10 - Sosire 07:40 / Plecare 11:15 - Sosire 11:45) Sens - Tomis Nord -> strada Soveja -> strada Cumpenei -> KM5 (Plecare 07:10 - Sosire 07:41 / Plecare 11:40 - Sosire 12:16). Traseu E3 Sens - Palazu Mare -> Tomis Nord (Plecare 07:10 - Sosire 07:40) Sens - Tomis Nord -> Palazu Mare (Plecare 11:40 - Sosire 12:10). Elevii de la Școala 39 le pot folosi pe acestea, altele nu se mai introduc”.Pe fondul acestor tărăgănări, tensiunea în rândul părinților de la Școala 39 a atins cote maxime, ajungându-se la amenințări de genul „voi trimite poliția să vă verifice pe toți cei care ați ajuns la această școală cu vize de flotant și din cauza cărora acum avem noi, cei din circumscripție, de suferit”, a fost avertismentul unui părinte.O altă mămică ne-a relatat că trebuie să-și trezească mica școlăriță de la ora 6,20 ca să poată ajunge la ora 8 la cursuri. „Stăm la două blocuri de Școala 39 și ca să ajungem la Școala 31, unde am fost relocați, trebuie să schimbăm trei mijloace de transport în comun: linia 51 – linia 102 și linia 48. Este un chin! Dacă tot ne-ați mutat fără voia noastră, măcar asigurați transportul acestor copii!”, este strigătul disperat al mamei.Vom urmări acest subiect, în speranța că vom reveni cu vești mai bune!