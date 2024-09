Primarul Vergil Chiţac, despre problemele municipiului Constanţa. "Trebuie să fim atenţi la cheltuieli"

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a fost prezent într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, unde a explicat de ce s-a redus numărul de curse ale autobuzelor CT Bus, dar şi ce se întâmplă cu taxa de reciclare.





„În contextul scăderii costurilor le-am cerut celor de la CT Bus, văzând că gradul de umplere al autobuzelor nu este suficient, adică merg autobuze goale cu 5-6 călători, să regândească frecvenţa aceasta a traseelor. Este o risipă de bani şi străzile, care sunt şi aşa foarte aglomerate, devin blocate din cauza acestor autobuze. Am redus din traseele de noapte şi acelea din zona Mamaia. Trebuie să mai facem economie. Anul trecut, din considerente de economie, Guvernul României a emis o ordonanţă care se numeşte Ordonanţa Trenuleţul. Acolo se spune foarte clar că impozitele din pensii, 62 la sută, care alimentau bugetul nostru de la municipalitate, se duc direct la stat, impozitele pe dividende nu mai vin la noi, se duc la stat şi impozitele de pe jocurile de noroc nu mai vin la noi, se duc la stat. Lucrul acesta a făcut ca anul acesta să nu ne intre în buget 160 de milioane de lei pe care noi ne-am bazat. În aceeaşi ordonanţă, taxa de reciclare, taxa de depozitare la groapă, a crescut de la 80 de lei, la 160 de lei. Noi am fost văduviţi la venituri de aceşti bani. Era normal ca la cheltuieli să ne uităm foarte atent şi să începem să reducem. Acesta este motivul pentru care nu aţi mai văzut atâtea spectacole în timpul sezonului estival şi am redus şi alte cheltuieli care nu erau strict necesare. Este datoria mea să ţin echilibrul bugetar. Trebuie să pun Constanţa la adăpostul furtunilor care vor veni. Vă garantez că anul viitor va fi un an extrem de complicat din punct de vedere financiar”, a declarat Vergil Chiţac.





Edilul a vorbit şi despre sistemul de canalizare din oraş care, se pare, că nu este făcut să funcţioneze la capacitate maximă atunci când plouă foarte mult.





„Sistemul de canalizare funcţionează. După ce încetează ploaia, la 2-3 ore după, nu mai vedeţi apă pe străzi. Problema este că el nu poate să preia acest debit atât de mare. Nicio canalizare în ţara asta nu s-a proiectat pentru fenomene meteo extreme, cu debite mari de apă. La Mangalia au curs 245 de litri pe metru pătrat în două ore. Media precipitaţiilor până acum a fost de 20 de litri pe lună. Noi vorbim de alte cifre. Cât trebuia să plouă într-un an, a plouat în două ore. Singurul lucru tehnic care se poate face este să înlocuim tot sistemul de canalizare din oraş şi să punem diametre din ce în ce mai mari. Nu ştiu dacă asta este o soluţie. Aţi văzut că sunt inundaţii şi în Italia, Germania sau Franţa”, a explicat edilul.