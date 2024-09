Ferice de beneficiari! Liceul "Traian", renovat din temelii

În mesajul său către comunitatea Liceului Teoretic „Traian”, primarul a reamintit faptul că sunt prevăzute spre a fi reabilitate 39 de unități de învățământ, fie că vorbim de școli, licee sau grădinițe, din care 22 vor fi gata în următorii doi ani, pentru că sunt în programul PNRR.





„Dragi profesori, știu că vă este greu. Știu că profesia dvs., în ciuda a ceea ce se crede nu este deloc ușoară. Știu dintr-o experiență personală. Știu că e deosebit de dificil și sunteți așa, cumva ca niște actori. Să vă modelați în permanență sistemele de predare, metodologiile didactice, pentru a transmite elevilor cunoștințele necesare și a le forma deprinderile. Dar merită și vă mulțumesc că an de an faceți asta în beneficiul generațiilor viitoare”, a transmis Vergil Chițac cadrelor didactice de la Liceul „Traian”. Prof. Gabriela Bucovală a ținut să mulțumească întregii comunități a liceului pentru răbdarea de care a dat dovadă în tot acest interval. „Doresc să mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care au dat dovadă în anul școlar precedent. Nu ne-a fost ușor nici nouă, dar nici vouă și părinților voștri, dar după un an și trei luni, astăzi pășiți într-o clădire modernă, care a suportat cea mai mare investiție din municipiul Constanța”, a transmis prof. Gabriela Bucovală.







Cea mai prețioasă amintire din ultima vacanță de licean





Și pentru că ne-am aflat în vecinătatea unui grup de elevi ai clasei a XII-a G, i-am întrebat care este cea mai prețioasă amintire din ultima vacanță de vară ca liceeni. „M-am distrat cât am putut de mult, pentru că știu că vara viitoare va fi una de foc. Și m-am bucurat de fiecare moment. Cea mai frumoasă amintire rămâne timpul petrecut cu prietenii și distracția de la Neversea”, ne-a declarat Elena. Pentru Ariana, cele trei săptămâni de vacanță petrecute împreună cu familia în Turcia au fost memorabile. „Petrecerile cu prietenii mei, majoratele la care am fost, toate aceste chestii pe care le-am făcut împreună au însemnat enorm”, a spus Daria. Surprinzător, pentru David Chiriac, cea mai prețioasă amintire va rămâne timpul petrecut cu familia. În schimb, pentru Rareș vara 2024 a fost una… americană. „Am vizitat pentru a doua oară New York-ul. Dar și faptul că am petrecut foarte mult timp cu cei doi prieteni ai mei. Vizita a fost prilejuită și de faptul că îmi doresc să urmez studiile la o facultate americană. Chiar am fost la Columbia în vizită și vreau să studiez Drept sau studii europene, în Europa. Clar nu vreau să studiez în țară, pentru că îmi doresc să experimentez alt sistem”, a declarat Rareș. Pe de altă parte, prietenul lui, Daniel, a stat o perioadă mai lungă vara aceasta în Italia. „Am putut să observ diferența dintre culturi și societăți”.





Prof. Gabriela Bucovală, nominalizată la Gala premiilor pentru directorii anului





În final, trebuie precizat că din județul Constanța, prof. Gabriela Bucovală este singurul director care se numără printre finaliștii jurizării regionale din Galați (zona Est) la ediția din acest an a Galei premiilor pentru directorii anului, organizată de Asociația pentru Valori în Educație (AVE).





Mai mult decât un eveniment de premiere, Gala reprezintă celebrarea excelenței în educație și cultivarea schimbării într-un mod profund și durabil. 72 de directori de școală au rămas în cursa pentru unul dintre cele patru titluri de directorul anului. Câștigătorii vor fi anunțați pe 24 octombrie, la Opera Națională din București.





Prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului trecut, lucrarea a fost finalizată în proporție de 98%. Valoarea totală a proiectului a fost de 13.378.737,47 lei, din care contribuția Uniunii Europene a fost de 9.190.170,22 lei.