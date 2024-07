Cine salvează Castelul Reginei Maria din Mamaia? Primăria face demersuri pentru cumpărarea terenului

De altfel, legat de acest subiect, primarul Vergil Chițac a și transmis un mesaj prin care a anunțat că monumentul urmează să fie redat constănțenilor și nu numai.











„Salvăm Vila Regală din Mamaia. Sunt sigur că, în scurt timp, vom reuși să salvăm Palatul Regal din Mamaia și să-l punem în valoare. Să-l redăm orașului și constănțenilor, după cum, după lungi și complicate lupte, am reușit, cu ajutorul guvernului liberal, să facem cu Cazinoul. Suntem pe drumul cel bun. Pentru o imagine fidelă a situației și pentru a ne delimita de zgomotul de fundal pe care unii vor să-l facă cu orice preț, câteva detalii importante: În 2003, Palatul Regal a fost vândut de societatea de stat Mamaia SA companiei SC Light System SRL. În 2004, aceeași companie a preluat de la municipalitate și terenul pe care se află imobilul. În 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Palatul Regal a fost privatizat ilegal și că monumentul trebuie să se întoarcă la statul român. Terenul de 1,5 hectare a rămas, însă, la compania SC Light System SRL. În 2023, am început, oficial, demersul de readucere a Vilei Regale în patrimoniul municipalității. În acest moment, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei derulează analiza tehnică a 14 obiective de interes național și european, printre care și Palatul Regal. Din nefericire, acesta este singurul obiectiv dintre cele 14 cu statutul juridic încă nedefinitivat, pentru că terenul aparține în continuare unui privat.





Din acest motiv, am inițiat demersuri pentru preluarea terenului. Am solicitat proprietarului toate documentele necesare exercitării dreptului de preempțiune pentru imobil. Nu am exclus nici varianta exproprierii.









Împreună cu doamna ministru Turcan, cu doamna secretar de stat Diana Baciuna, cu domnul Nicolae Ciucă, cu domnul Bogdan Huțucă, căutăm soluții pentru urgentarea rezolvării acestei probleme, mai ales că starea de degradare a clădirii este îngrijorătoare. Vă asigur că preocuparea Ministerului Culturii și a Primăriei Constanța în vederea valorificării în cele mai bune condiții a Vilei Regale este stringentă și de actualitate. În schimb, preocuparea USR este, din nou, scandalul și zvonistica mincinoasă. Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în acest demers și îi asigur pe toți constănțenii că facem tot ce ne stă în putință pentru salvarea acestui monument arhitectural de valoare remarcabilă pentru România. Și vom reuși, în pofida tuturor acelora care își doresc cu disperare să nu o facem, a transmis primarul Constanţei Vergil Chiţac.







USR, proiect de hotărâre pentru dreptul de preempțiune privind achiziționarea terenului



Declaraţia primarului Vergil Chițac vine în contextul în care USR Constanţa a transmis un comunicat de presă prin intermediul căruia susțin că aleşii formaţiunii politice au iniţiat un proiect pentru exercitarea dreptului de achiziționare a terenului pe care se află Castelul Reginei Maria.





Mai exact, consilierii USR Constanța spun că au depus în cursul zilei de 25 iulie 2024 un proiect de hotărâre a Consiliului Local ce va permite Primăriei să-și exercite dreptul de preempțiune pentru achiziționarea terenului pe care se află Castelul Reginei Maria din stațiunea Mamaia.





„Deși Ministerul Culturii ar fi trebuit să facă demersuri pentru revendicarea terenului pe care se află acest monument istoric, nu a fost făcut niciun pas în această direcție și nu a oferit nicio explicație plauzibilă. Având în vedere că proprietarii au scos terenul la vânzare, singura opțiune rămâne exercitarea dreptului de preempțiune“, a declarat Florin Cocargeanu, liderul grupului de consilieri locali USR Constanța.











La rândul său, deputatul Stelian Ion, președinte USR Constanța a declarat că „transformarea Castelului în punctul de reper cultural, istoric și turistic ce ar fi trebuit să fie încă de acum foarte mulți ani, a fost unul dintre obiectivele din campania noastră electorală și nu vom renunța la el. Să nu uităm că acest monument și terenul pe care se află au ajuns în paragină din cauza camarilei PSD, care le-au vândut sub prețurile pieței. O moștenire de care și-au bătut joc, așa cum au făcut-o cu toată stațiunea. Acum avem ocazia ca acestea să revină în patrimoniul Constanței, așa cum este normal să fie“.



Vila Regală din Mamaia, destinația de vacanță a Regelui Mihai



Presa vremii menționează că Regina Maria spunea că palatul din Mamaia este una dintre "Casele de vis": "La Mamaia, este o căsuţă care poartă pecetea mea. Se găseşte pe aceleaşi locuri cu o casă mult mai puternică pe care eu şi regele am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins aşa kilometri şi kilometri, care ne-a dat totdeauna la toţi o mare bucurie".





Ulterior, Regina Maria a donat reşedinţa regală principesei Elena şi Regelui Mihai, care la acea vreme era doar un copil. Aşadar, din decembrie 1927 şi până în vara anului 1932, Palatul Regal a fost refugiul Principesei Elena şi locul unde Regele Mihai îşi petrecea vacanţele la mare.





La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, palatul a fost ocupat de Armata Sovietică eliberatoare, care l-a vandalizat după retragere. Refăcută după război, bijuteria coroanei a fost, în perioada comunistă, "casă de odihnă pentru oamenii muncii", iar apoi un club destinat exclusiv turiştilor germani.





Cu acest prilej, o parte din camere au fost modificate, a fost reabilitată reţeaua electrică, iar în faţa palatului a fost construită o piscină. Reşedinţa regală şi-a păstrat această destinaţie până la Revoluţia din 1989, când a trecut în administrarea SC Mamaia SA, o companie înfiinţată după 1989 care a preluat o parte din activul staţiunii şi care acum aproape că a dispărut.











Palatul Regal din Mamaia a fost inclus în 1992 pe Lista monumentelor istorice, cu denumirea "Club Castel".





În 2003, Palatul Regal a fost vândut de societatea de stat Mamaia SA companiei SC Light System SRL. În 2004, aceeași companie a preluat de la municipalitate și terenul pe care se află imobilul.





După ani de procese, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție din România au decis, în 2022, că Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, în anul 2003, și că monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român. Conform deciziei instanței, monumentul istoric a fost vândut de societatea de stat Mamaia SA către compania SC Light System SRL fără respectarea dreptului de preempțiune al statului. Decizia Curții Supreme a validat hotărârea dată de Tribunalul Constanța în anul 2020 prin care contractul de vânzare cumpărare a fost anulat.





Consilierii locali se reunesc, miercuri, 31 iulie, în cadrul unei ședințe ordinare. Printre altele, pe ordinea de zi este posibil să fie inclus și un proiect de hotărâre ce vizează exercitarea dreptului de preempțiune de către Municipiul Constanța pentru cumpărarea imobilului situat în localitatea Mamaia, județul constanța, imobil teren în suprafață de 15.465,91 mp, înscris în cartea funciară nr. 205622, având număr cadastral 17121, parte din monumentul istoric denumit fosta vilă regală, azi club ”Castel”, conform listei monumentelor istorice.