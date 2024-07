Constanța, sub cupola de foc! De ce nu mai amplasează primăria corturi

Constănțenii și turiștii vor avea parte de zile toride, cu temperaturi cuprinse între 33-36 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, amplificând senzația de disconfort. Vom avea parte și de nopți tropicale, deoarece minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade.





Din cauza acestor temperaturi, premierul Marcel Ciolacu a cerut, recent, convocarea în sistem de videoconferință a unei întâlniri cu Instituțiile Prefectului, precum și cu instituții cu atribuții aparținând altor ministere, respectiv Ministerul Sănătății. În cadrul acestei ședințe, au fost stabilite o serie de măsuri esențiale pentru a face față provocărilor aduse de temperaturile ridicate din sezonul cald.











Astfel, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) trebuie să asigure aplicarea planului de sezon cald și să verifice modul în care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile și pregătirile. De asemenea, președintele CJSU și membrii comitetului vor monitoriza constant riscurile din aria lor de competență, pentru a putea interveni prompt în situații de urgență. Fiecare instituție a fost încurajată să-și verifice competențele și să acționeze proactiv, în baza legislației în vigoare.



Vom mai avea corturi de prim ajutor?



Reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța au publicat pe pagina oficială de Facebook o serie de sfaturi utile pentru protejarea populației în perioadele de caniculă. În plus, aceștia susțin că au implementat diverse măsuri pentru a veni în sprijinul constănțenilor și turiștilor, asigurându-le confortul și siguranța pe durata temperaturilor extreme. Corturile anti-caniculă sau corturile de prim ajutor nu au mai reprezentat o opțiune, farmaciile fiind colacul de salvare al constănțenilor.











„Corturi nu se mai folosesc în Constanța de mulți ani pentru că erau prea puține și nu ofereau atât de mult ajutor. Noi avem un protocol încheiat cu Colegiul Farmaciștilor, și farmacii sunt în tot orașul, peste tot. Protocolul presupune că orice om care are nevoie de hidratare, de răcorire poate să intre liniștit în orice farmacie, se răcorește, bea apă și, în plus, mare parte dintre ele măsoară gratuit și tensiunea arterială. În felul acesta intervenim noi în sprijinul oamenilor, pe lângă alte lucruri cum ar fi că se stropesc străzile, că funcționează fântânile, cișmelele, că facem dezinsecție, dezinfecție, iar parteneriatul acesta cu farmaciile înlocuiește cu succes corturile. Dacă era un cort, eventual puneai unul, două, în zonele intens circulate, pe când farmaciile sunt în tot orașul, și în centru, și la periferie, peste tot. Farmaciștii știu, au fost instruiți și nu există să refuze vreo persoană care are nevoie de sprijin”, au declarat pentru redactorii Cuget Liber reprezentanții biroului de presă al primăriei.





Cu toate acestea, cel mai recomandat este să nu părăsiți domiciliul în intervalul orar 11.00-18.00, exceptând cazul în care aveți de rezolvat anumite situații urgente. Canicula poate fi fatală pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi seniorii, copiii mici sau persoanele care suferă de anumite probleme de sănătate.