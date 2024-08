Edilul Vergil Chiţac, despre Parcul Tăbăcărie: „Anul viitor vom finaliza lucrările”

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a declarat că unul dintre proiectele importante aflate în dezvoltare vizează „Ţara Piticilor”, din Parcul Tăbăcărie, acolo unde zilele trecute un copil s-a accidentat în timp ce se juca. Într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, edilul a explicat mai multe despre acest subiect.„Ţara Piticilor am luat-o de la Confort Urban. Nici nu avea ce să caute acolo. Am dat-o către departamentul Servicii Publice din Primăria Constanţa. Este o procedură legată de transfer. Am făcut lucrul acesta pentru că am văzut că acele echipamente se depreciaseră, erau uzate. La momentul când am fost eu nu am văzut un pericol asupra copiilor dar nu erau sub contractul nostru. Noi la departamentul de Servicii Publice avem un contract pentru întreţinerea tuturor locurilor de joacă. Nu avea sens ca Ţara Piticilor să fie sub egida Confort Urban. Nu le aducea nici un ban. În toată această procedură nu am putut să ne ocupăm de schimbarea acestor echipamente. Pe fondul acesta a apărut un regretabil incident cu acest copil însă veţi vedea că vom schimba acolo toate echipamentele de joacă. Eu recomand părinţilor să manifeste şi ei grijă. Copiii sunt copii. Ei se caţără, nu au tot timpul discernământ. Se întâmplă aceste lucruri şi unde echipamentele sunt noi. Este cam acelaşi lucru şi la Gravity Parc. Şi acel loc este tot sub Confort Urban şi dacă nu mă înşel de acolo Confort Urban încasează nişte bani. Noi am alăturat Ţara Piticilor tuturor locurilor de joacă pe care le avem. În orice moment vom avea o firmă plătită de noi şi oriunde apar probleme cu locurile de joacă ei vor interveni. Ideea de locuri de joacă între blocuri, acolo unde există monitorizare video, a fost ideea mea. Am observat că sunt destui care comit fapte antisociale. Vandalizează aceste locuri de joacă”, a declarat Vergil Chiţac.Pe de altă parte, primarul Vergil Chiţac a vorbit şi despre lucrările de modernizare care se fac, în prezent, în tot Parcul Tăbăcărie.„În Parcul Tăbăcărie facem lucrări de reparaţii. Eu zic că în jumătate din el lucrările au fost substanţiale, de anvergură. Inclusiv ceea ce nu a avut niciodată acest parc, adică sistem de irigaţii. Aleile sunt înlocuite, se schimbă iluminatul, mobilierul, chiar şi pentru copii am gândit un circuit de alergat. Ne extindem spre fostul Restaurant Nord. Spre extremitatea din Nord a parcului. Confort Urban lucrează la alei pentru că noi acum lucrăm la sistemul de irigat prin serviciile publice. Eu cred că anul viitor vom termina cu aceste lucrări. Parcul trebuie văzut şi în contextul Lacului Tăbăcărie. Am făcut un demers la Ministrul Agriculturii în sensul de a ne da lacul în administrare pentru că el trebuie ecologizat. Am adoptat o hotărâre în Consiliul Local Constanţa. În continuare lacul este la minister dar vrem să integrăm lacul în tot ceea ce înseamnă Parcul Tăbăcărie pentru că nu ne putem imagina altfel. Am găsit în arhive faptul că această construcţie, malul lacului, ne aparţine nouă şi în momentul de faţă avem totul finalizat. Trebuie să începem licitaţia şi să reparăm malul lacului. Sunt zone unde, din cauza trecerii timpului, pământul s-a surpat şi nu există siguranţă. Toate costă bani. Lucrul acesta va fi făcut în perioada următoare”, a explicat edilul.