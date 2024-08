Sabrina Voinea, pe locul 5 în finala la sol de la Jocurile Olimpice. Controverse legate de arbitraj

Poveştile din sport pot fi uneori de vis, dar câteodată pot fi şi dramatice. Un sportiv munceşte ani de zile, zi de zi, oră de oră, pentru a ajunge la cel mai prestigios eveniment sportiv al planetei, Jocurile Olimpice. Se întâmplă, însă, ca atunci când ajungi acolo, să ai parte de dezamăgirea carierei tale.Un asemenea moment l-au trăit şi gimnastele noastre, constănţeanca Sabrina Voinea şi Ana Bărbosu, care au concurat în finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.Sabrina a avut un exerciţiu încântător care a ridicat pur şi simplu tribunele în aer, însă la finalul său a fost punctată doar cu 13.700. Mama sa, Camelia Voinea, vicecampioană olimpică, a depus contestaţie, însă „judecătorii” nici nu au vrut să audă şi au refuzat.Totodată, Ana Bărbosu a primit 13.700 şi la finalul concursului s-a clasat pe locul al treilea, ceea ce a însemnat că trebuia să primească medalia de bronz. Doar că, atunci când crezi că ai atins succesul, uneori, se poate crăpa pământul sub picioare şi cazi în abis.Ultima concurentă a finalei, americanca Jordan Chiles, a fost punctată iniţial cu 13.666, însă după contestaţie a primit 13.766, ceea ce a propulsat-o pe locul al treilea şi a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalie. Medalia de aur a fost adjudecată de brazilianca Rebeca Andrade, cu 14.166, în timp ce locul al doilea i-a revenit legendarei Simone Biles, cu 14.133, după ce aceasta a ieşit de două ori de pe suprafaţa de concurs în urma a două diagonale.Fosta mare arbitră internaţională şi antrenoare, Olga Didilescu, a explicat pentru Cuget Liber cum a văzut ea finala de la sol.„De când s-a schimbat codul de punctaj sunt alte penalizări. Eu nu mai arbitrez din 2016 şi chiar nu le mai am actualizate în minte. Încă ştiu dificultatea de la elemente. Din trecut s-au schimbat foarte multe şi aici a fost acea penalizare de o zecime pe care a avut-o Sabrina, iar contestaţia americancei a fost pe dificultate. Nu i s-a dat o legare şi la contestaţie s-a revăzut pe video şi i-a dat o zecime în plus, fapt care a dus-o pe locul al treilea. Eu nu ştiu exact la ce a făcut Sabrina contestaţie, dar eu ştiu că doar la dificultate se poate face contestaţie. După părerea mea a primit dificultatea. Eu cred că la partea artistică a pierdut. Acrobatica a făcut-o foarte bine dar elementele de dificultate nu pot fi mai mult de patru pe când elementele de artistică pot fi trei acrobatice şi cinci artistice. La artistică nu a primit valoarea unui element. Dacă porneşti să faci o piruetă de dificultate D şi nu termini rotaţia, se declasează şi acolo se pierde. Cât despre Ana Bărbosu, este groaznic când ştii că eşti pe locul trei la final şi apoi te vezi pe patru. Pe mine mă doare capul deja. Aş fi văzut altfel, ca antrenor, acest concurs. Psihicul unui sportiv care se bucură de o medalie şi apoi se vede fără ea poate fi afectat. Este ca şi cum îi dai medalia în mână şi apoi vii şi i-o iei. Dezamăgirea este groaznică. Acolo nu oficiază un singur arbitru. Nu pot să spun că cineva este împotriva României”, a declarat pentru Cuget Liber Olga Didilescu, fost arbitru internaţional şi fost antrenor.