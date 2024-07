JO 2024 - Gimnastică artistică: Nadia Comăneci - Cred că avem şanse la medalie la bârnă

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a declarat, joi, că România, prezentă după 12 ani cu echipa de gimnastică la Jocurile Olimpice, are şanse să obţină o medalie la bârnă la Paris, probă pe care a caracterizat-o ca fiind “loz în plic”.







"După două ediţii în care nu am reuşit să ne calificăm, mă bucur că suntem aici, la această Olimpiadă. Pentru că sărbătorim 100 de ani, revenind aici la Paris. Fetele sunt pregătite, sper să aibă un concurs fără greşeli, fără emoţii, pentru că de fapt asta este problema mare, emoţiile. Şi sper să vedem ceva finale, eu zic că avem şanse la finale. Cred eu că avem şanse şi la medalie, la bârnă, ştiţi că bârna este loz în plic", a declarat Nadia Comăneci pentru Agerpres.

"Zeiţa de la Montreal", cum este cunoscută Nadia Comăneci după ce a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, s-a arătat încrezătoare în şansele sportivilor noştri de a obţine un număr de medalii la această ediţie a Jocurilor Olimpice.







"Nu mă pot pronunţa în privinţa numărului de medalii, dar ştiu că avem şanse la înot, cu David Popovici. Ştiu că, de asemenea, canotajul are şanse multe la medalii, şi apoi vom vedea ce mai apare. Eu am încredere în România, prin prezenţa numeroasă. Am înţeles că sportivii de la canotaj sunt cei mai mulţi, este o participare frumoasă şi trebuie să sărbătorim acest lucru. Vom fi alături de ei. Succes Team Romania, din toată inima!", a mai spus Nadia Comăneci la deschiderea Casei României de la Ambasada ţării noastre la Paris.







Casa României de la Ambasada ţării noastre la Paris a fost deschisă, joi, cu prilejul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de vară, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. Printre cei care au participat la eveniment s-au mai numărat soţia preşedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, viceguvernatorul BNR Eugen Nicolăescu, sportivi care participă la Jocurile Olimpice, fosta gimnastă Nadia Comăneci, Octavian Morariu, membru în Comitetul Internaţional Olimpic.







În cadrul evenimentului orchestra Operei Naţionale din Bucureşti, aflată în turneu la Paris, a susţinut un scurt concert.







Echipa feminină de gimnastică a României a reuşit să se califice la Jocurile Olimpice după ce s-a clasat pe locul 10 în calificările ediţiei a 52-a a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Anvers. Echipa României revine la Jocurile Olimpice după o pauză de 12 ani, ultima sa prezenţă fiind la Londra, în 2012, când a cucerit medalia de bronz.







Gimnastica românească este disciplina cu cele mai multe prezenţe pe podiumul olimpic, reuşind 71 de medalii, dintre care 25 de aur, 20 de argint şi 26 de bronz. Ultimele medalii ale gimnasticii la o ediţie a Jocurilor Olimpice au fost câştigate la Londra 2012 prin Sandra Izbaşa - aur la sărituri, Cătălina Ponor - argint la sol, echipa României (Diana Laura Bulimar, Diana Chelaru, Larisa Andreea Iordache, Sandra Raluca Izbasa, Cătălina Ponor) - bronz.







România va fi reprezentată de 106 sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris, la 18 discipline.