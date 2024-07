Răzvan Pîrcălabu: „Mi-aş fi dorit șase calificaţi, dar sper ca sportivii să se revanşeze prin medalii”

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat că şi-ar fi dorit ca la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice să aibă şase sportivi calificaţi, cu unul în plus faţă de Tokyo 2020, precizând însă că speră ca medaliile de la Paris să compenseze acest obiectiv.El consideră cifra de cinci sportivi calificaţi drept una decentă, având în vedere escaladarea luptei pentru participarea la Jocurile Olimpice la această disciplină.„Cifra de cinci sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice este una decentă, în condiţiile actuale, la nivel mondial. În condiţiile în care la turneele de calificare, la turneul mondial de calificare şi la Campionatul Mondial au fost prezente peste 200 de ţări. Luptele, la nivel mondial, au crescut fantastic ca valoare, ca impact social. Sunt foarte multe ţări în lume în care luptele reprezintă sport naţional şi de aceea consider că această cifră de cinci sportivi calificaţi este una decentă, din 18 categorii. Cu siguranţă mi-aş fi dorit măcar şase calificaţi, pentru că asta era ambiţia mea, să am mai mult cu un sportiv calificat decât la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice. Dar sper ca sportivii să se revanşeze prin medalii”, a declarat Răzvan Pîrcălabu.Oficialul FRL a explicat că pentru sportivi este mai dificilă calificarea decât participarea în sine, la Jocurile Olimpice putând intra în lupta pentru medalii după doar două meciuri câştigate.