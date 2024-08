Andrea Miklos: „Sunt pregătită să mă lupt cu tot ce am eu pentru a mă califica în finală”

Atleta română Andrea Miklos a declarat, luni, după ce s-a calificat în semifinale la 400 m, că este pregătită să se lupte pentru a obţine participarea în ultimul act al probei de la Jocurile Olimpice de la Paris.„Cel mai greu din cursă cred că au fost emoţiile din calificări. E prima oară când alerg într-o ediţie olimpică la individual şi nimic nu se compară cu asta. Avem 80.000 de spectatori în tribune care urlă, aclamă ceea ce este extraordinar, dar îţi pierzi puţin concentrarea. În ultima perioadă însă m-am pregătit pentru momentul ăsta şi sunt pregătită să alerg în finală. Pot spune că sunt pregătită să mă lupt cu tot ce am eu pentru a obţine finala aceea, dar ştiu că n-o să fiu uşor. La ediţiile anterioare eram micuţă, dar acum, la 25 de ani, am experienţă şi consider că a venit momentul meu”, a spus ea conform paginii oficiale de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.Miklos s-a clasat a treia în prima serie cu timpul de 50 sec 54/100 (Personal Best), al 15-lea timp din cele şase serii disputate.Cei mai buni timpi au fost obţinuţi de Marileidy Paulino (Republica Dominicană) - 49 sec 42/100, Amber Anning (Marea Britanie) - 49 sec 68/100 şi de Eid Salva Naser (Bahrain) - 49 sec 91/100.Semifinalele probei de 400 m feminin sunt prevăzute în data de 7 august (ora 21:45).