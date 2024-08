Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, despre prioritizarea investiţiilor în oraşul de la malul mării

Administraţia locală din municipiul Constanţa continuă planul de dezvoltare a proiectelor. Invitat la o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a explicat în ce fel sunt gestionaţi banii în Primăria Constanţa şi care sunt priorităţile.„Am prioritizat investiţiile publice. Modelul acesta economic de a investi în infrastructura publică este unul corect. Linia aceasta de a continua prin investiţii publice, că sunt şcoli, că sunt spitale, că sunt bulevarde, că este reţelistica toată, o voi continua şi nu voi negocia cu nimeni acest lucru. Însă, în mod evident, pentru asta este nevoie de bani. În proiectele pe care le-am derulat a fost necesar un efort investiţional din partea primăriei, care nu a putut fi anticipat. Proiectele de bulevarde care au fost acceptate la finanţare şi semnate în 2019 au ajuns să coste mai mult. Municipiul nu a mai cofinanţat ca în trecut. Atunci când s-a depus documentaţia, s-a depus pe baza unor documente în faza iniţială a proiectelor, care au estimat foarte grosier adevărata valoare a preţului. Când s-a făcut proiectul tehnic, devizul s-a mărit. Putem vorbi despre Liceul Traian. Când s-a depus proiectul, cu bani europeni, pe baza documentelor, s-a ajuns la concluzia că suma necesară pentru finalizarea proiectului este de 13 milioane de lei. Din această sumă 10 milioane erau fonduri europene şi 3 milioane cofinanţarea noastră. S-a trecut la următoarea fază. Preţul final a crescut de la 13 la 22 de milioane. Au rămas 10 milioane din fonduri europene, 3 milioane cofinanţarea noastră la care s-au mai adăugat 9 milioane. În realitate numai 10 milioane sunt fonduri europene şi 12 milioane cofinanţarea noastră”, a explicat Vergil Chiţac.Totodată, Vergil Chiţac a vorbit şi despre problema Palatului Regal al Reginei Elisabeta, care nu a fost renovat nici până în ziua de astăzi.„Ministerul Culturii prin doamna Turcan are un proiect prin care 14 edificii culturale, în care a inclus şi Palatul Regal al Reginei Elisabeta din Mamaia. Aceste proiecte sunt incluse într-o finanţare de la Banca de Investiţii a Uniunii Europene prin care să fie reabilitate în întregime. Ca să se poată întâmpla acest lucru trebuie ca activul tot să aparţină ministerului. Prima condiţie pe care ţi-o pune UE este să demonstrezi că activul prin care pui banii este al tău. Asta am păţit şi noi cu CET-ul. Construcţia aparţine statului dar terenul nu. Este o decizie a unei instanţe şi noi trebuie să o respectăm. Suntem norocoşi într-un fel. O societatea comercială a luat în trecut activul cu 400 de mii de euro. Instanţa a stabilit că este în regulă, însă acea societate nu are ce să facă cu acel loc. Din acest motiv vă spun că suntem norocoşi. Ei nu pot construi blocuri acolo. De ce? Pentru că nu le permit reglementările urbanistice să construiască blocuri. Ei vor măcar să îşi recupereze banii. Investitorul a mers la Ministerul Culturii şi a zis că este de acord să ofere terenul, dar vrea banii pe care i-a investit. Nici mai mult, nici mai puţin. Ministerul a ajuns la concluzia că ei nu pot să îşi exercite dreptul de preemţiune. Şi noi, primăria, am spus că ne exercităm dreptul de preemţiune. Noi trebuie să plătim acei 400000 de euro, terenul trece în propietatea noastră, după care tot prin hotărâre de Consiliu Local, va trebui să cedăm terenul către minister pentru ca această construcţie să fie inclusă în programul de care v-am spus”, a mai spus edilul.