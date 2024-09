Inconștienți sau precauți? Constănțenii aleg să își dezactiveze RO-Alert-ul. "Nu se mai putea!"

Reacțiile nu au întârziat să apară. În mai puțin de cinci minute, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje ale constănțenilor speriați, unii acuzând atacuri de panică și stări de rău.







Opinii împărțite





Întrebați de redactorii cotidianului nostru dacă consideră sistemul RO-Alert util, părerile locuitorilor au fost împărțite. Mulți au recunoscut că acest sistem este important și poate salva vieți, însă alții consideră că mesajele creează agitație și induc o stare de panică.





„Ferească Dumnezeu! Când îți zbârnâie telefonul la ora trei dimineața, calmul este ultimul lucru pe care îl poți avea. Eu și întreaga familie am dezactivat această funcție din setări. Nu mai suportăm soneria aceea care ne sperie îngrozitor. Duminică dimineață am avut un atac de panică. M-am speriat rău, mai ales când am citit că mesajul avea legătură cu războiul din Ucraina. Scria să ne păstrăm calmul. Cum să-mi ceri așa ceva? Am dezactivat alertele pe toate telefoanele. Copiii sunt speriați, măcar de ar schimba soneria” a declarat Amalia E., o locuitoare din Constanța, pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”.





„De când am oprit alertele, dorm mai bine noaptea. Nu mă mai sperie nimic. Nu se mai putea! La fiecare ploaie, suna RO-Alert-ul. Mă sperie pe mine, dar pe copii... cea mai bună decizie a fost să dezactivez tot”, a adăugat Cristi P., un alt locuitor al orașului.





Alți constănțeni îi condamnă pe cei care aleg să își dezactiveze această funcție, considerându-i iresponsabili.





„Cum adică să dezactivezi funcția? Păi este special creată ca să te ajute. Cei care aleg să facă asta sunt iresponsabili, inconștienți, mai ales dacă sunt părinți. Aceste alerte pot salva vieți”, a declarat Gabriel C., constănțean.





În ciuda dezbaterilor aprinse legate de impactul mesajelor RO-Alert, putem spune că acest sistem joacă un rol crucial în informarea și protejarea populației, iar fiecare cetățean trebuie să fie responsabil și să aleagă ce consideră că este mai bine pentru familia lui.





În ultimele două săptămâni, locuitorii din Constanța au primit mai multe mesaje RO-Alert care avertizau furtuni violente. Week-end-ul trecut, însă, în jurul orei 2:30 dimineața, constănțenii au fost treziți de un alt mesaj RO-Alert, de data aceasta nu pentru a anunța vreme nefavorabilă, ci pentru a anunța posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.