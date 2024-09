Gelil Eserghep, președinte UDTTMR: ”Întotdeauna interacțiunea noastră s-a bazat pe respect”

Pentru mine, cotidianul „Cuget Liber” este un reper al presei scrise în Dobrogea. Timpul și oamenii care au trudit în redacție în cei 80 de ani de apariție continuă au confirmat valoarea lucrului bine făcut. În decursul activității mele, am interacționat de multe ori cu jurnaliști de la Cuget Liber. Nu am fost mereu de aceeași parte a baricadei, am avut și opinii diferite, dar, ceea ce m-a determinat să rămân un cititor constant al ziarului și, dacă îmi este permis, chiar un prieten, a fost faptul că întotdeauna interacțiunea noastră s-a bazat pe respect.Am admirat întotdeauna implicarea și dedicarea oamenilor de la Cuget Liber, de la acționari până la redactori, am apreciat enorm că într-o perioadă în care se vorbea prea puțin despre minoritățile naționale, acestea erau vizibile, în Dobrogea, doar în paginile acestui ziar care avea o pagină săptămânală dedicată acestor comunități, am avut o stimă aparte față de politica echidistantă abordată de această publicație.Astăzi, când ziarul împlinește opt decenii de apariție, urez tuturor membrilor echipei Cuget Liber să își respecte în continuare cititorii așa cum ne-au obișnuit, informându-i la timp și obiectiv, și să fie mândri de istoria ziarului la care scriu!La mulți ani inspirați!