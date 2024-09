Conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, fost director general: ”Cuget Liber- cronicarul oraşului meu”

Ce reprezintă Cuget liber pentru mine? Un element major al identității mele profesionale, o școală de viață și muncă, o legitimare și multă recunoștință. Pentru bucuria fiecărei semnături apărute în coloanele lui, pentru provocarea de a fi mereu mai bună, de a cunoaște lumea la ea acasă, de a scotoci în cotidian dând cititorilor un plus de informație.

35 de ani din cei 80 ai ziarului sunt și anii mei de suişuri şi de coborâşuri, de scrâşnet şi exaltare, de nopţi petrecute cu şpaltul în mână alături de marii tipografi pe care i-am avut colegi, o luptă nesfârşită cu fiecare şi mai ales cu mine. Am trecut peste multele încercări aduse de timp și timpuri, dar mai ales de oameni, și am rămas. Mereu aici am simțit că îmi este locul.

Cuget liber mai înseamnă mâna întinsă generos comunității locale contribuind la crearea unei noi specializări la Universitatea Ovidius, locul unde studenții mei de la Jurnalism au cunoscut pe viu caratele viitoarei lor meserii. A fost și a rămas un loc de practică asigurat generos pentru o pregătire a profesioniștilor.

Cuget liber nu-i astăzi doar un nume. Este chiar istoria oraşului meu, adunată din efemeridele zilei, de 80 de ani încoace, fără nici o zi întârziere. Fără nici o întrerupere.

Ziarul a ajuns – fără să lipsească o singură zi de pe masa cititorilor - veteranul presei Dobrogei. Cel mai longeviv dintre cele peste opt sute de publicații câte au fost înregistrate în decursul anilor românești ai Dobrogei. Are personalitate, are marcă recunoscută, are cititorii lui fideli. Are un proprietar cu forță economică care îi asigură drumul.

Bun cart înainte, cugetând liber și curajos !