Lăcrămioara Popa, manager publicitate: Am simțit de la început că sunt în locul potrivit

În opinia mea este momentul din an când se adună roadele, se monitorizează momentele cele mai rodnice ale creației în ansamblu. Este toamnă, iar eu știu că în urmă cu aproximativ 25 de ani am fost boboaca acestei minunate familii Cuget Liber.





Îmi amintesc cu drag și pot să recunosc acum, că și cu multă sfială și emoție am pășit pe holurile acestei instituții, care creează vești și ține populația cu cele mai calde și fierbinți (importante) informații.











Îmi doream o astfel de provocare, simțeam că sunt în locul potrivit, însă eram prea tânără să conștietizez amploarea pe care urma să o trăiesc zi de zi, săptămână de săptămână……an de an am crescut profesional și emotional alături de colegi mai vechi sau mai tineri și am simțit susținera și suportul lor am devenit din ce în ce mai bună în ceea ce mi-am închipuit când am intrat în această special și unică familie.





Acum, la 80 ani de existență și de activitate a ziarului, mă încearcă aceleași emoții, însă la o altă dimensiune. Dimensiunea profesionalismului, deoarece în momentul angajării, mi-am dorit să progresez, iar progresul era condiționat de implicarea personală.





Trebuie să recunosc că o astfel de activitate, te solicită, te provoacă, dar mai ales îți fură timp pe care uneori l-am furat celor din familie.











Am început timid asemenea unei adieri de vânt, dar acum, la acest moment aniversar, recunosc că alături de colegi am devenit o forță.





La împlinirea celor 80 de ani de existență, mulțumesc tuturor colegilor și, nu în ultimul rând, patronilor acestui TRUST DE PRESĂ!





La mulți ani, Cuget Liber! Fie ca libertatea presei, să dăinuie și peste alți 80 de ani!





O vorbă din străbuni spune: Toamna se numără bobocii. Oare de ce?