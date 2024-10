Solid House și Mesta Marmură și Travertin – Lideri în Topul Județean al Firmelor pentru al V-lea an consecutiv

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a organizat în cursul zilei de joi, 17 octombrie, la Aristocratos Ballroom Mamaia evenimentul „Topul Firmelor din județul Constanța”, ajuns la a XXXI-a ediție.Solid House și Mesta Marmură și Travertin își consolidează statutul de lideri ai industriei locale, obținând pentru al cincilea an consecutiv primul loc în topul județean al firmelor. Această performanță remarcabilă este o dovadă a angajamentului celor două companii față de inovație, calitate și excelență, sub îndrumarea lui Ramazan Gur.Distincția oferită de Camera de Comerț și Industrie confirmă poziția solidă a celor două companii pe piața locală și contribuția lor semnificativă la dezvoltarea economică a județului. Solid House, un nume de referință în domeniul construcțiilor, și Mesta Marmură și Travertin, specializată în prelucrarea materialelor naturale de construcție, au reușit să se impună printr-o strategie de business orientată către calitatea produselor și satisfacția deplină a clienților.Succesul obținut de Solid House și Mesta Marmură și Travertin este bazat pe o viziune clară: investiții constante în tehnologii moderne, o abordare inovatoare în ceea ce privește designul și execuția proiectelor, precum și o atenție deosebită acordată sustenabilității și relațiilor cu clienții. De-a lungul anilor, cele două companii au crescut constant, reușind să devină parteneri de încredere pentru proiecte de mare anvergură în județ și nu numai. Acest al cincilea an consecutiv în topul județean al firmelor reprezintă o nouă confirmare a valorii și importanței lor în economia locală.Solid House și Mesta Marmură și Travertin își reafirmă angajamentul de a inova și de a livra produse și servicii de top, demonstrând încă o dată că profesionalismul și perseverența conduc întotdeauna la excelență.